Google presenta Stadia, una multiplataforma de videojuegos en ‘streaming’

El CEO de Google, Sundai Pichar, ha presentado en el Moscone Center de San Francisco, durante la Game Developers Conference y ante más de medio millar de desarrolladores, un nuevo concepto de plataforma de videojuegos, a la que han bautizado como Stadia. Se trata de una multiplataforma; se podrá jugar desde el ordenador, la televisión, el móvil y una tableta, de manera simultánea, ininterrumpida y sin mandos específicos. Todo, a partir del buscador de Chrome y de YouTube, sin necesidad de ninguna descarga. Se podrá empezar a jugar en cinco segundos, con tan solo pinchar un botón dentro de un vídeo de YouTube que tenga esa opción.

Esto será posible gracias a la nube y a la inmensa red de centros de datos de Google, conectada globalmente. Además, gracias a esto, los videojuegos podrán alcanzar hasta 4k de resolución, 60 frames por segundo, con sonido envolvente, aunque el objetivo de Stadia es lograr resoluciones de hasta 8k en un futuro cercano, a medida que aumente el número de pantallas con esta tecnología.

Auque no es necesario tener mandos, Google lanzará uno específico para Stadia, que cuenta con un botón para compartir juegos directamente a YouTube. Se podrá conectar a todos nuestros aparatos a través de wifi.

Google ya inició hace varios meses la versión beta de Stadia, llamada Project Stream, en inglés, con Assasins Creed Odyssey, el primer videojuego en esta plataforma. Ahora, anunció que uno de los primeros videojuegos en aparecer oficialmente en Stadia, será Doom Eternal, el mítico título desarrollado por id Software.

El creador de YouTube MatPat, durante la GDC. JUSTIN SULLIVAN AFP

Apoyo a los youtubers

Si hace un año YouTube dio un espaldarazo a miles de creadores de contenido en su plataforma al modificar la monetización de los vídeos, ahora quiere apoyar a los youtubers haciendo posible que sus fans se unan al videojuego en tiempo real. También podrán jugar una parte específica del videojuego mucho después de que el youtuber haya terminado la sesión. Esta puede ser una herramienta muy valiosa para estos creadores de contenido, por que acercará mucho más a estos youtubers a su audiencia y quizá abra nuevos canales de monetización.

Google ha presentado Stadia en la mayor conferencia de desarrolladores de videojuegos del mundo, por lo que se centró en ellos mucho más que en los jugadores. Por eso, se prestó más atención a la vertiente del desarrollo y creación de videojuegos, con herramientas como una impresionante herramienta de aprendizaje automático que permitirá elegir y ampliar el estilo artístico del videojuego. Además ahorrará cientos de horas de trabajo al unificar el estilo artístico del videojuego inmediatamente.

Google crea su propio estudio de videojuegos

Aprovechando el potencial de Stadia, Google anunció también la creación de Stadia Games and Entertainment, que producirá contenido exclusivo para Stadia. Aunque Phil Harrison, el vice presidente de Google, dejó claro que Stadia compartirá sus herramientas con todos los desarrolladores, sin ambages. Ahora mismo hay más de mil desarrolladores, tanto de Stadia como externos, trabajando en crear nuevos títulos dentro de la multiplataforma.

El vicepresidente de Google, en la GDC. STEPHEN LAM REUTERS

Muchos de los asistentes resaltaron que Stadia les genera más curiosidad desde el punto de vista de un gamer que de un desarrollador. “Lo he visto y me parece muy interesante, pero sobre todo me entran ganas de probarlo como jugador, no tanto desde la perspectiva de desarrollodor,” aseguró a EL PAÍS tras la presentación un trabajador de Apple, que prefirió mantener el anonimato. “Lo que sí me genera mucha curiosidad es si Google va a cobrar suscripción o si va a ser una plataforma gratuita.”

Durante la presentación Google no soltó palabra sobre cómo será el modelo de financiación de Stadia. “Yo supongo que será un modelo de suscripción, o quizá paquetes de videojuegos,” explicó Numael Méndez, de RT Game Audio, expertos en audio para videojuegos. “Creo que es lo van a anunciar otros como Amazon y Microsoft, una plataforma de suscripción al mismo estilo que Netflix, creo que vamos hacia ese modelo.”

Google no habló de ninguna fecha oficial de lanzamiento de esta plataforma, pero sí aseguró que este verano habrá más noticias sobre Stadia. Mientras tanto los gamers más impacientes pueden ir al enlace stadia.com y los desarrolladores a stadia.dev