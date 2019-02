“Barcelona tiene mucho recorrido en innovación, más allá de la coyuntura puntual”

El ingeniero Carlos Grau (Barcelona, 1960) llegó a Mobile World Capital, la fundación de capital público-privado responsable y seno del Mobile World Congress (MWC), en noviembre de 2017, horas antes de que la asociación GSMA, organizadora del congreso, amenazara con llevarse este fuera de Barcelona debido a la situación política y social. Un año y cuatro meses después, Grau desdeña elegantemente este peligro y apuesta por que la Ciudad Condal sea “un entorno único” en lo que siempre ha sido su campo y su pasión: la innovación digital.

¿Qué evolución ha tenido MWCapital desde sus inicios en 2012?

Desde su nacimiento, MWCapital impulsa y traslada el desarrollo tecnológico a la educación, la industria, la economía, la ciencia y, en definitiva, a la sociedad. Ayudamos a mejorar la vida de las personas a través de iniciativas que fomentan la colaboración entre empresas, instituciones, Administraciones públicas y la sociedad. La actividad de MWCapital ha contribuido a posicionar Barcelona como capital mundial del móvil y como hub digital de referencia mundial. Este legado convierte a MWCapital en un referente del desarrollo tecnológico.

¿Y cuál es el balance de MWCapital como impulsora de startups, una de sus principales actividades?

MWCapital ha caminado de la mano del ecosistema emprendedor desde sus inicios. En la actualidad, impulsamos la transferencia de tecnología a través del programa The Collider. El objetivo es conectar talento científico con el mundo emprendedor para crear startups que aborden desafíos sociales a través de soluciones reales. Unimos conocimiento, innovación, talento y emprendedores para hacer posible que los avances científicos que surgen de la investigación universitaria lleguen a la sociedad. El mayor ejemplo de este impulso es 4 Years From Now (4YFN). Contar con una plataforma de este tamaño, como parte del legado de MWCapital, para nosotros es un orgullo. Esta comunidad, que creamos en 2014, está presente en los eventos de MWC en todo el mundo y se ha convertido en toda una institución del ecosistema emprendedor internacional, situando a Barcelona y a España en el epicentro del mundo innovador.

El 5G revolucionará la forma de conectarnos, ya que incide en la industria, el ocio, la salud y la seguridad

De cara al MWC19, ¿qué acciones lleva a cabo MWCapital?

Tenemos preparadas numerosas iniciativas, pero, sin duda alguna, las más relevantes girarán en torno al 5G. Esta nueva tecnología móvil va a revolucionar la sociedad y el modo en que nos conectamos gracias, entre otras características, a la reducción del retraso de red [ausencia de latencia] y a la amplia riqueza de contenidos que va a permitir. Esta evolución técnica se traduce en un mayor desarrollo del internet de las cosas [IoT] que permitirá, por ejemplo, que los objetos se hablen entre sí o que podamos conectarnos con la otra punta del mundo a tiempo real. Durante MWC mostraremos diversos pilotos que hemos desarrollado para demostrar el potencial de esta tecnología. Por ejemplo, realizaremos la primera operación quirúrgica teleasistida en directo. Gracias al 5G, un cirujano desde MWC podrá dirigir una operación que está ocurriendo en el Hospital Clínic de Barcelona. También veremos un ejemplo de coche conectado con elementos de la ciudad o un dron que asiste a los servicios de emergencias en un incendio.

Entonces, ¿será el 5G el elemento diferenciador del MWC19?

Este será el año del 5G, en el que no solo hablaremos de él, sino que veremos las primeras aplicaciones prácticas del mismo. Veremos proyectos piloto que mostrarán cómo el 5G incide de forma directa en ámbitos clave de la industria y la sociedad, desde la salud al entretenimiento, la industria 4.0 o la seguridad.

¿Cuáles son los retos de la transformación digital en la que ustedes trabajan?

Trabajamos en un proyecto de gran envergadura, el Digital Future Society, un think thank que nos permitirá debatir acerca del impacto de la tecnología en la sociedad y trasladar esta reflexión a pie de calle

Más que de transformación, nosotros entendemos que ya nos toca hablar de desarrollo digital, porque estamos en pleno proceso de cambio y lo que tenemos que hacer es evaluar el impacto del mismo y hacia qué futuro nos dirigimos. Por eso, actualmente trabajamos en un proyecto de gran envergadura como Digital Future Society, un think thank que nos permitirá debatir acerca del impacto de la tecnología en la sociedad y trasladar esta reflexión a pie de calle, haciendo que Barcelona sea un laboratorio de prueba.

¿Prevén problemas por la situación política en Cataluña? ¿Cómo ve el futuro?

Más allá de coyunturas puntuales, tenemos un proyecto de ciudad diferencial. Por esto, como responsable de MWCapital, lo que sí puedo constatar es que la ciudad tiene un amplio recorrido por delante en el ámbito de la innovación y en el mundo digital.

¿Qué atractivos destaca de Barcelona para que sea y siga siendo el hub digital de referencia?

Somos un referente en emprendimiento digital, esto es un hecho, pero lo que marca la diferencia es que nuestro entorno reúne a todos los agentes necesarios para llevar la digitalización al siguiente nivel y hacer de Barcelona un auténtico hub tecnológico. Talento, centros de innovación, grandes corporaciones que apuestan por establecer sus centros de I+D en la ciudad, el apoyo de las Administraciones públicas y, además, grandes citas a nivel mundial que ponen el foco en nuestra ciudad a nivel tecnológico. Somos un caso peculiar y tenemos la oportunidad de potenciar todavía más esta singularidad para hacer de la ciudad un entorno único en el que destacar, por ejemplo, en el ámbito del 5G. Barcelona es una ciudad de futuro porque es talento, porque es creatividad, es innovación y es tecnología.