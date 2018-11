La Politécnica de Cataluña desarrolla una herramienta para anticiparse a las catástrofes naturales

Desde el 1 de octubre, Cataluña es una de las regiones de Europa que mejor puede anticiparse a las catástrofes naturales. La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha desarrollado una herramienta de prevención anticipada de riesgos derivados de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, dentro del proyecto Anywhere (Enhancing emergency management and response to extreme weather and climate events) en el que participan 11 países europeos.

La nueva tecnología automatiza la integración de todos los datos de los que dispone ahora por separado Protección Civil para facilitar la monitorización de los fenómenos y especialmente la interpretación y análisis de los elementos en riesgo. Esta tecnología se centra en los peligros generados por inundaciones, nevadas, ventiscas e incendios forestales, con una elevada precisión en una evolución a corto plazo (dos horas vista).

Aunque está operativa desde el mes de octubre y fue utilizada en las inundaciones de hace tres semanas en las Tierras del Ebro (Tarragona), se encuentra en fase de pruebas. Además de Cataluña, el proyecto piloto ha sido estrenado en seis regiones con diferentes climas: Región de Liguria, en Italia y Francia; South Savo en Finlandia; cantón de Berna en los Alpes suizos; la región de Rogaland en Noruega; y Alta Córcega en la isla francesa. El programa europeo ha sido financiado con 12 millones de euros, fue iniciado en 2016 y finalizará en 2019.

El objetivo principal de Anywhere es permitir a los principales organismos de protección civil dar una respuesta más rápida y efectiva a los fenómenos meteorológicos extremos. Daniel Sampere, investigador de la UPC y coordinador del proyecto, ha declarado que debido el cambio climático estos fenómenos extremos cada vez serán más numerosos, por lo que herramientas como esta serán fundamentales para poder evitar catástrofes como la que hace un mes dejó 13 muertos en Sant Llorenç. Para Sampere, esta tecnología supone un cambio de paradigma, ya que ahora los servicios de emergencia podrán anticiparse a los fenómenos.

“Antes reaccionábamos al impacto, ahora nos podremos adelantar”, ha afirmado Sergio Delgado, subdirector operativo de Protección civil de la Generalitat. En la presentación del proyecto, Delgado ha mostrado cómo hace tres semanas en las Tierras del Ebro, uno de los días de fuertes lluvias, a las 17.00 pusieron en marcha el operativo de emergencias en las zonas más expuestas, conociendo que a las 19.00 se producirían los peores episodios de lluvia.