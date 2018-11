Un empresario español se adelanta a Uber Works y crea una plataforma de empleo temporal

Alejandro Valero, en un fotograma del vídeo difundido por Google en su blog internacional.

Una empresa española se ha adelantado a Uber Works. Mientras la compañía internacional prueba una plataforma de contratación temporal en Estados Unidos, Alejandro Valero, un granadino de 29 años, ha conseguido crear BuscoExtra, que ha atraído, con solo seis meses con la versión definitiva, a 19.000 trabajadores y 1.300 empresas que utilizan esta aplicación para el empleo de camareros y repartidores por horas. Su éxito ha sido promocionado en el mundo por Google a través de su blog internacional y ha llamado la atención del Financial Times.

“Estaba más perdido que Marco el día de la madre”, bromea Alejandro Valero al recordar sus comienzos en Granada, ciudad a la que tuvo que volver tras el fallecimiento de su padre. “Pero siempre he sido emprendedor y no paraba de escuchar sobre cuánta gente está en el paro. Observé que las gestorías no sirven para el actual mercado, que puede necesitar gente en festivos o a horas a las que no están operativas. También me di cuenta de que las páginas de empleo eran tablones de anuncios reinventados o empresas de trabajo temporal (ETT) poco ágiles”, recuerda.

Fue entonces cuando se fijó en un sector con necesidades especiales. “En España hay 177.000 bares, más que en Estados Unidos. Y las necesidades de personal son muy variables”, afirma. Llevó su idea “en un pdf” a la Fundación Cruzcampo y se sumó al programa Google Actívate, donde este diseñador con formación en derecho aprendió las herramientas digitales que necesitaba para hacer realidad su idea. Los reconocimientos de la Universidad de Málaga y Vodafone le dieron el impulso definitivo.

En un año y medio ha creado la aplicación con la que sueña Uber y la versión final lleva tan solo seis meses. Sin embargo, en solo un ejercicio ha conseguido facturar un millón de euros, un crecimiento que ha llamado la atención de grandes empresas y con el que Valero quiere ser cauteloso.

Un mercado

BuscoExtra es un “market place”, un mercado, donde se reúnen establecimientos de hostelería y trabajadores que buscan empleo. La inscripción es gratuita y solo requiere que se aporte la documentación necesaria para la contratación legal y el alta en la seguridad social. Los bares y restaurantes también incorporan requisitos específicos que precisan. De esta forma, las empresas conectan con personal disponible en un radio de media hora andando, preaceptan al trabajador, se tramita el contrato digital y en 30 minutos puede incorporarse.

Una ETT asociada aporta el soporte necesario para que todo el proceso sea “legal” (una de las obsesiones de Valero), paga al trabajador y factura al hostelero. “La hora puede salir más cara que si la contratación se hace por cuenta propia, pero se elimina un gasto fijo que se convierte en variable. El ahorro para la empresa compensa con creces”, explica Valero. Un sistema de puntuación al que solo pueden acceder trabajador y empresa si la contratación ha sido efectiva permite disponer a ambas partes de un baremo para conocer si el demandante de empleo o la entidad que oferta son valorados.

“El sistema permite pagar más y fideliza a los usuarios que quieren movilidad. Trabajamos con grandes compañías como Burger King y con el bar Pepe”, apunta el directivo.

Valero, que cuenta ya con un equipo de 11 personas en BuscoExtra, rechaza los recelos sindicales sobre este tipo de sistemas por el riesgo de aumentar la precarización. “Profesionalizamos el sector, evitamos el empleo ilegal, el trabajador cotiza incluso si trabaja una hora y rechazamos cualquier empresa que no cumpla con los requisitos legales”, argumenta el creador de la entidad.

El éxito de la aplicación en un sector tan complejo y diverso como la hostelería ha llevado a Valero a pensar en la expansión del modelo a otros sectores como el hotelero o el comercio. También van a crear su propia ETT para reducir márgenes, pagar al trabajador de inmediato por Bizum e intentar mejorar las condiciones para todas las partes. “El mercado del trabajo temporal es gigantesco y hay hueco. Aportamos la alternativa rápida y legal que se precisa”, defiende. Su meta, facilitar un millón de horas de trabajo a desempleados.