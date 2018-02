“El Gobierno debe dejar a las ETT hacer contratos fijos”

El máximo responsable mundial de Adecco, la empresa de selección de personal con sede en Suiza, lo tiene claro: "Si tuviera que dar un buen consejo al Gobierno español para reducir el desempleo, sería el mismo que le di al Ejecutivo francés hace cuatro años: que nos permita a las empresas de trabajo temporal (ETT) proporcionar contratos de duración indefinida". Alain Dehaze (Tournai, Bélgica, 1963) asegura en una entrevista concedida a un grupo de periodistas españoles en la localidad suiza de Davos, con motivo de la presentación de su informe anual sobre competitividad del talento mundial, que, desde que Adecco puede hacer contratos fijos en Francia, ya ha firmado 10.000.

Porque, desde su punto de vista, el que empresas como la suya estén detrás de todas las modalidades de contratación que existen es una garantía para el trabajador y para la creación de empleo. Por eso el Gobierno no debería plantearse encarecer los contratos temporales, dice. "No debería gravarlos porque estamos creando puestos de trabajo".

Lo que sí tendría que hacer el Ejecutivo de Mariano Rajoy es facilitar la contratación y el despido a las empresas. Uno de los apartados donde España sale peor parada en el The Global Talent Competitiveness Index 2018 , al ocupar la posición 105 de los 119 países analizados. Según Dehaze, hay que dar facilidades para que las compañías se reestructuren cuando lo necesitan, ya sea por motivos económicos o cambios tecnológicos. "En muchos países europeos existen empresarios que tienen miedo a contratar gente porque saben que, si hay un cambio en la economía o en la tecnología y tienen que despedir, será un proceso muy complejo, largo y costoso", reconoce.

España también debe seguir aquí los pasos de Francia, en opinión del directivo. Su reciente reforma laboral ha permitido que las organizaciones del país vecino puedan reestructurarse con mayor seguridad, facilidad y conociendo los costes del proceso, explica el consejero delegado de Adecco, que antes de ejercer ese cargo dirigía el negocio de la empresa de recursos humanos en el mercado francés. "Esa es la dirección que España debe tomar. Que los empresarios tengan fácil contratar, pero también despedir", insiste.

En un año que prevé positivo para el empleo en el mundo y especialmente en Europa, Alain Dehaze pronostica que el paro en España este 2018 continuará reduciéndose hasta colocarse por debajo del 15%, "si no ocurre nada... porque el país tiene cosas entre manos", dice en alusión a la situación de Cataluña.

Sin embargo, no cree que los salarios deban subir demasiado "salvo en aquellos sectores, como el tecnológico, donde no hay suficientes trabajadores cualificados o con las habilidades necesarias y hay que pagar más por conseguirlos", sostiene. España debe mejorar las competencias de la gente para incrementar su productividad y así poder elevar los sueldos. "Si eres capaz gracias a la tecnología o a la cualificación del personal de incrementar la productividad, puedes trasladar esa mejora a los salarios. Pero si no aumentas tu productividad y subes los salarios, pierdes competitividad. Ese es el problema", indica.

Para mejorar la productividad, la receta que ofrece para España es contar con un sistema educativo que se centre en las vocaciones técnicas desde el inicio y con un buen sistema de formación profesional a lo largo de la vida laboral de los trabajadores para que puedan reciclarse continuamente, asegura el máximo responsable de la empresa de trabajo temporal.

Para Dehaze, España debe crear grandes industrias y conectarlas con el sistema educativo, de tal manera que atraiga estudiantes de todo el mundo que después se queden en el país y comiencen un negocio o trabajen en empresas. "Necesitamos un entorno muy favorable para crear compañías. Que sea sencillo crear start-ups , por un lado. Y, por otro, precisamos grandes compañías internacionales. Un ecosistema de educación conocido por todo el mundo y con mucha reputación", al estilo del que se ha desarrollado en Silicon Valley en torno a la Universidad de Stanford y la tecnología, explica.

"Tenemos que saber en qué industrias es competitiva España y desarrollarlas. Es uno de los países más importantes en materia de turismo y debería ser un referente de turismo en el mundo con educación, compañías globales, hoteles, etcétera", asegura el consejero delegado de Adecco.