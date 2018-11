Cómo sacar el máximo rendimiento con la venta de dispositivos usados

Ya sea debido a la temida y manida obsolescencia programada o bien porque simplemente esta sociedad consumista nos invita a seguir dilapidando nuestros ahorros en el último grito de móvil, lo cierto es que nos vemos forzados a entrar en una dinámica de compra-vende. Mal asunto si únicamente compramos y dejamos que los dispositivos sustituidos acumulen polvo en un cajón. Se puede sacar un buen redimiendo de los mismos. Ahora bien ¿cómo lograr que la experiencia sea segura y satisfactoria económicamente?

La primera idea que nos llega a la cabeza es emplear plataformas de compraventa y por descontado, la popular Wallapop, un sitio en el que conviene también seguir algunas pautas para que la venta sea un éxito. Pero ¿sabemos realmente qué se valora y dónde hay que tener especial atención en la venta de productos de tecnología de segunda mano? Consumer Reports ha elaborado en una lista una serie de consejos para que la experiencia sea lo más satisfactoria posible. ¿En qué hay que prestar especial atención?

Vender en el momento justo

No hace falta recordar que los productos tecnológicos se deprecian a una velocidad vertiginosa con lo que resulta muy importante adoptar la decisión que tanto miedo suele dar y reconocer abiertamente que ya no se necesita un producto. Aunque parezca algo sencillo, desprenderse de algo que poseemos no resulta fácil porque tendemos a otorgar más valor del real a lo que tenemos, un fenómeno psicológico que frustra muchas ventas.

Asegurarse de que se borra el dispositivo

Parece algo elemental, pero se trata de un error mucho más frecuente de lo esperado y no se libran ni los vendedores más curtidos. Cuando vendemos un dispositivo personal, debemos ser conscientes que en él se almacenan fotografías, contactos, cuentas corrientes… Si esta información cae en manos de algún desaprensivo, las consecuencias pueden ser fatales. No sirve con borrar la información del dispositivo: hay que formatearlo a su configuración de fábrica original y desvincularlo de las cuentas en línea (Dropbox y demás) como medida adicional. En este sentido, puede ser una buena idea borrar a distancia el equipo en aquellos dispositivos que lo soporten puesto que este método se asegura de eliminar por completo toda la información.

Un precio razonable

Como hemos apuntado antes, psicológicamente siempre tenderemos a otorgar mucho más valor del objetivo a un equipo que vamos a vender por el simple hecho de que ha sido adquirido por nosotros. Hay que ser desapasionado: el precio de un producto en venta es ni más ni menos el que estén dispuestos a pagar los compradores. Si queremos vender realmente, deberemos estar dispuestos a asumir esta máxima y aceptar ofertas que anteriormente ni nos hubiéramos planteado.

Fotos completas y de calidad

No hay nada peor que encontrarse con un anuncio que esté ilustrado con una foto de catálogo o descargada de internet; las fotografías deben ser fidedignas y representar la realidad del producto, y no vale con solo una, hay que subir las que se puedan porque ello ayudará a generar confianza. Desde Wallapop se recomienda además hacer las fotografías con “luz natural” y subir el máximo que permite la plataforma (diez fotos).

Honestidad, el valor fundamental

Uno de los mejores consejos en la venta de productos de segunda mano se encuentra en resaltar en primer lugar los posibles daños que tenga el dispositivo, aunque sea una raya nimia que escape a la vista: el comprador empleará la lupa y dará con ella. Si somos honestos -otro de los consejos de los gestores de Wallapop- no solo lograremos que el usuario confíe más en el producto y nosotros, sino que además acumularemos un prestigio que valdrá oro en las sucesivas ventas.