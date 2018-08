Microsoft ofrece ya en España la Surface Go y LG presenta sus nuevos móviles G7

Imagen del LG G7 One.

Dos novedades tecnológicas llegan al mercado español. Una, la Surface Go de Microsoft, que ya está disponible en España desde 449 euros y los nuevos modelos G7 One y G7 Fit de LG. El primero incluye el sistema operativo Android One por primera vez en un terminal de esta marca.

Los nuevos modelos de LG se presentan en la feria de consumo IFA 2018 en Berlín (Alemania), y en ambos casos incluyen pantallas de 6,1 pulgadas y sendas memorias RAM de 4 gigabytes, como la empresa tecnológica ha anunciado por medio de un comunicado.

LG G7 One contará con sistema operativo Android One por primera vez dentro de los terminales de la compañía, una versión pura del sistema operativo móvil de Google. El terminal integra también un procesador Qualcomm Snapdragon 835, mientras que el modelo G7 Fit posee un Snapdragon 821 y el sistema Android 8.1 Oreo.

Al margen de estos aspectos, los teléfonos son prácticamente idénticos en el apartado técnico. Cuentan con 4GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno. En lo relativo a su pantalla Super Bright Display, esta mide 6,1 pulgadas, tiene una relación de aspecto 19,5:9 y una resolución QHD+ de 3120x1440 píxeles.

Los nuevos G7 poseen una cámara delantera de 8 mpx de rango amplio para mejorar los autorretratos y otra trasera de 16mpx, que solo se diferencian en la apertura del sensor principal, de 71 grados de rango en el One y de 76 en el Fit. Ambos modelos estarán disponibles en negro, más una versión en azul en el caso de G7 One y otra gris para G7 Fit.

Los altavoces integrados en los teléfonos ofrecen sonido 3D virtual y presentan una estructura que duplica la potencia del sonido y de los bajos con respecto a otros terminales. A su vez, la batería integrada es de 3.000 mAh y poseen certificación de resistencia contra agua y polvo IP68.

Como características adicionales, G7 One y G7 Fit optimizan las tareas y aplicaciones en segundo plano para alargar la duración de la batería, además de integrar características de Inteligencia Artificial con el asistente de Google y Google Photos.

LG presentará sus dos terminales en IFA 2018, donde la compañía surcoreana organizará una presentación de prensa el próximo jueves 30 de agosto, y mostrará los dispositivos en su 'stand' en la feria a partir del viernes 31, fecha de apertura del evento.

Surface Go

El nuevo dispositivo de Microsoft es un híbrido entre portátil y tablet que incorpora un teclado separable y pantalla de 10 pulgadas. El equipo puede inlcuir también, aunque se vende por separado, de un lápiz digital para anotar o dibujar directamente sobre la pantalla.

El procesador que incluye es Pentium Gold 4415Y de Intel, con memoria entre 4 u 8GB de RAM, y un almacenamiento entre 64GB eMMC o 128GB SSD. El sistema operativo preinstalado es Windows 10S y la batería tiene una autonomía de nueve horas, según los registros del fabricante. Microsoft se carga con el dispositivo propio de Surface y también con el nuevo USB-C.