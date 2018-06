Kolau permite anuncios en Internet a negocios sin web

Daniel Mola, fundador de Kolau. En vídeo, tráiler de la plataforma.

Se trata de una historia atípica como pocas que tuvo un origen también novelesco. El catalán Daniel Mola se encontraba conversando junto con su mujer mientras ascendían a la montaña Ko’olau ubicada en Hawái, y debatiendo sobre el movimiento ‘do it yourself’ (hágalo usted mismo). ¿Por qué se limitaba únicamente a elementos materiales? ¿Por qué no podía aplicarse, por ejemplo, a la compleja sistemática de poner un anuncio en Google AdWords? Quienes hayan pasado por este trance saben bien que uno debe enmarañarse en un complejo universo de palabras clave y toda una alquimia que permite crear el ‘anuncio perfecto’, o dicho de otra manera, aquel que será bien tratado por el buscador y elevar las posibilidades de un ‘clic’ efectivo.

En ese momento se habían sembrado las primeras simientes de Kolau, un proyecto que toma su nombre precisamente de la conocida montaña. “corrí a poner en contacto con Google para asegurarme que nadie tenía un servicio similar”, explica Mola a EL PAíS. El emprendedor ser refiere a un sistema que permita que cualquiera pueda colocar un anuncio AdWords perfecto con un par de clics del ratón y olvidándose de toda la brujería que hay detrás. Desde la firma de Mountain View le confirmaron que nadie, por el momento, se había animado a algo semejante.

El emprendedor español no lo dudó, ingeniero informático de formación, se centró el su proyecto: “escribí miles de líneas de código yo solo”, explica, avanzando que no hay ni inversores ni rondas de financiación que respalden el proyecto, sino que todo su crecimiento “ha sido orgánico”. Van avanzando a medida que captan más clientes, y su fórmula funciona: Kolau permite que cualquier bar de la esquina sea capaz de anunciarse en internet de forma totalmente gratuita (pagando únicamente los impactos a Google) y, atentos a esto, sin necesidad siquiera de tener página web.

“En España, una cuarta parte de los negocios ni siquiera tiene página web”, explica Mola, y es que su proyecto consigue superar este obstáculo a pequeños negocios que se resisten a crear una web. En este sentido, la mención al bar de la esquina no es casual: Kolau ha logrado que un bar de barrio haya logrado colocar su anuncio AdWords en lo más alto y comprobando cómo aumenta su facturación en la venta de bocadillos, el producto anunciado. La papeleta que resuelve esta firma es doble: por un lado optimiza el anuncio para garantizar una posición excelente, y por otro, propone una alternativa viable a aquellos negocios que no tienen web.

No, no nos referimos a diseñar una web de forma acelerada y gratuita, sino de hacer que el cliente potencial llame directamente al negocio para efectuar la compra, o bien el link le lleve a un perfil de Facebook ya creado. “Nos aseguramos de que el cliente que haga clic en el anuncio quiera comprar”, explica Mola, y por otro lado, el servicio ofrece el clic a la llamada por teléfono únicamente cuando el anuncio se muestra en un móvil. De alguna forma, Kolau consigue evitar el grueso de los clics en los anuncios de usuarios que realmente no tienen un interés de compra real y que suponen un coste para el anunciante.