Las mejores alternativas (gratuitas) a Microsoft Office

Aunque Microsoft, gracias a sus planes de precios integrados en packs familiares o individuales, ha logrado que el precio de la suite Office sea realmente asumible, lo cierto es que para algunos usuarios sigue siendo totalmente prescindible ya que usarán documentos en dicho formato de manera ocasional. ¿Puede vivirse sin Office? Desde luego que sí, y muchas alternativas a la popular plataforma de aplicaciones de ofimática llevan ya mucho tiempo entre nosotros; otras, no tanto y con interesantes aportaciones. Estas son las mejores alternativas a Office:

Google Docs

Todo lo que toca Google es, de partida, gratuito, y su entrada en el mundo de las aplicaciones de oficina no fue diferente. ¿Quién no conoce Google Docs? La solución del gigante de Mountain View es usada a diario por millones de personas repartidas por todo el mundo. Docs ofrece la posibilidad de crear, editar y abrir cualquier documento en formato Office sin mayores inconvenientes, aunque es cierto que en ocasiones pueden surgir problemas de compatibilidad en la conversión de formatos que dificultan el trabajo. Sin embargo, salvando estas distancias, la solución de Google es perfecta para la gran mayoría de los usuarios. Además de su gratuidad, la principal ventaja de Docs es su orientación neta al trabajo en equipo: crear un documento de texto y compartirlo en tiempo real con varias personas no tiene precio. Esta herramienta permite, asimismo, exportar en el formato de las aplicaciones de Microsoft, con lo que puede trabajarse sin problemas con ordenadores que dispongan Office.

Office Online

Microsoft ha vivido una transformación integral en su estrategia de productos y buena parte de ello es debido a la irrupción de Google Docs y similares en el mercado: resulta difícil competir cobrando con un rival que ofrece básicamente lo mismo de forma gratuita. Así, los de Redmond han jugado una doble baza: ofrecer una solución on-line totalmente gratuita para que, quien lo desee, use Office desde el navegador sin pagar un solo duro gracias a Office Online. Que el producto sea también de la casa ofrece una gran ventaja frente a sus rivales en el mercado, y es que la interfaz resultará tremendamente familiar para los usuarios habituales de Microsoft Office. Por el contrario, la firma ha limitado su ‘suite’ online en algunos aspectos frente a lo que ofrece la solución de pago y por otro lado, se soportan menos formatos a la hora de exportar/importar.

Zoho Workplace

Zoho ha sido posiblemente desde sus inicios una gran solución a la que le ha hecho sombra Google Docs, aunque no haya una causa real que lo justifique. El planteamiento de los productos de Zoho es muy similar al que propone Google, y en el caso de la ofimática, la firma cuenta con una solución específica bautizada como Workplace. Esta herramienta ofrece aplicaciones específicas para la redacción de texto, hojas de cálculo y presentaciones, y su uso es gratuito para usuarios ligeros, y existen planes de precios para los más intensivos. Su gran fuerte es que esta compañía ha optado por trazar su propio camino en lo que respecta a la interfaz, ofreciendo aplicaciones limpias e innovadores que sin duda aportarán algo de frescura en un mercado ya habituado a Office y Google Docs.

LibreOffice

Y sí, también hay una alternativa de código abierto para los que busquen para por usar Office y desde luego, LibreOffice cumple con nota esta función. La suite, 100% gratuita, es considerada por muchos como la gran alternativa al conjunto de aplicaciones de Microsoft y ofrece dos prestaciones de gran valor: una excelente compatibilidad con los formatos de Office y una interfaz muy similar; con lo que el salto de una a otra será muy sencillo. La otra gran ventaja de LibreOffice es que es gratuita en todas sus aplicaciones (no hay distintas versiones) y como apuntan en su web, siempre lo será.

Polaris Office

Los que persigan un enfoque más profesional y corporativo y la posibilidad de escalar la instalación con el tiempo, tal vez deban considerar la propuesta de Polaris Office. Este pack se presenta en el mercado en un modelo freemium (gratuito en su versión básica pero de pago en sucesivos planes). Polaris ofrece una gran compatibilidad de formatos así como la posibilidad de editar documentos PDF y la versión gratuita cuenta con 1 GB de almacenamiento en la nube, aunque siempre cabe la posibilidad de utilizar otras soluciones en la nube como Dropbox o Drive para almacenar los documentos.