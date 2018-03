“Niñas desnudas en el baño” o “calientes”: las sugerencias porno del buscador de Facebook

"Niñas desnudas en el baño", "niñas calientes" o "niñas sexis y atrevidas". Estas son algunas de las sugerencias de Facebook al escribir "niñas" en el buscador. La red social se ha disculpado después de pasar horas sugiriendo búsquedas de índole sexual e incluso pedófila en la madrugada de este viernes. Pese a que la compañía ha asegurado a los medios británicos haber solucionado el problema, en español aún aparecen recomendaciones pornográficas. EL PAÍS ha reclamado sin éxito una explicación a Facebook en España.

Las sugerencias de la red social sirven para que el usuario encuentre "la información más relevante", según Facebook. Estas predicciones se basan en varios factores, como las conexiones, la actividad que se tiene en la red social y la popularidad del término de búsqueda. Pero en la madrugada de este viernes, el buscador ha comenzado a sugerir resultados preocupantes para quienes escribían “vídeo de”. Múltiples usuarios han publicado ejemplos en Twitter. En español, la plataforma propone a los usuarios por ejemplo "chicos gays desnudos sin boxer" o "jovencitas culonas". En inglés, la plataforma recomendaba este tipo de búsquedas al buscar "vídeos de". Entre ellas, "vídeos de chicas chupando pollas debajo del agua", "vídeos de niñas haciendo orales" y "vídeos del tiroteo de Florida".

Captura de pantalla de Facebook. @Followkeisha

En un comunicado recogido por The Guardian, Facebook aseguraba estar investigando el problema: "Tan pronto como nos dimos cuenta de estas predicciones ofensivas, las eliminamos. Las predicciones de búsqueda de Facebook son representativas de lo que las personas pueden estar buscando en Facebook y no reflejan necesariamente el contenido real en la plataforma. No permitimos imágenes sexualmente explícitas, y nos comprometemos a mantener ese contenido fuera de nuestro sitio". La red social ha asegurado estar investigando por qué aparecieron estas predicciones de búsqueda y cómo mejorar la calidad de las mismas en el futuro.

Incluso después de que los términos de búsqueda pornográficos desaparecieran en Facebook en inglés, los usuarios alertaron de sugerencias algorítmicas extrañas, aparentemente lejanas de lo que la red social ofrecería normalmente. Por ejemplo, "videos y fotos zodwa wabantu" — una celebridad sudafricana — y "videollamada Cristiano Ronaldo hala madrid king".

Estos hechos tienen lugar unos días después de que Facebook pidiera disculpas por haber preguntado a sus usuarios en una encuesta si permitirían o no que su plataforma fuese empleada para conductas pedófilas. Representantes de la compañía admitieron que el sondeo fue un error y defendieron que la red social siempre ha prohibido este tipo de actos.