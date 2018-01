Facebook dará más relevancia a los medios veraces

No bastará con tener una gran audiencia o estar registrado como medio, Facebook quiere medir la confianza que desprenden los medios para dar prioridad a su contenido en la portada de su red social. A partir de este viernes, los más de 2.000 millones de perfiles activos del servicio verán un 4% de contenido generado por páginas profesionales en lugar del actual 5%.

A partir de la semana que viene los usuarios tendrán un papel relevante a la hora de escoger qué medios son los que tienen más preponderancia. Facebook les preguntará cuánto confían en un medio, haciendo hincapié en los medios locales y las fuentes empleadas.

Mark Zuckerberg acaba de anunciar los primeros cambios para dar más relevancia a lo publicado por amigos y familiares en detrimento de las páginas oficiales de marcas y medios de comunicación: “Siguiendo con la meta de 2018, queremos asegurarnos de que el tiempo en Facebook sea un tiempo bien empleado”. En un nuevo mensaje en su muro explica que le obsesiona la información de calidad. “Hay demasiado sensacionalismo, desinformación y polarización en el mundo”, remarca como apoyo a una decisión que mueve un poco más el oleaje en que viven los medios .

“Las redes sociales permiten que se difunda la información más rápido que nunca, pero si no asumimos estos problemas vamos a terminar por ampliarlos”, sostiene. El cambio no solo afecta a las páginas de medios, sino también a los enlaces que usuarios particulares pongan en su muro. Al igual que hace Google al ponderar el valor de un medio o página para hacer que aparezca antes un dominio u otro, el denominado Google Rank, Facebook creará su propio sistema de valoración para dar más visibilidad o menos según la fiabilidad que su nuevo sistema decidan que tenga. Como en el caso de Google, no se aportan las cantidades ni ingredientes para descubrir su salsa secreta, como les gusta llamar en Silicon Valley a las fórmulas de éxito.

Según los cálculos del fundador, la cantidad de noticias va a disminuir a un 20%. En el último año la relación entre los medios y Facebook se ha enturbiado, especialmente en el plano político, donde se las ha acusado de tener un sesgo a favor tanto de republicanos como de demócratas. Facebook sostiene que este cambio y su modelo de ponderación se basará en datos objetivos, pero no se tendrá en cuenta el tamaño de los medios o su tendencia política.

La decisión de delegar en la comunidad pretende aportar objetividad a la decisión: “Hemos decidido que sean los usuarios los que decidan ampliamente que es lo más objetivo”. Subraya el directivo que no van a mostrar los resultados de las encuestas, pues no daría una versión real de todo el proceso. Son varios los puntos que tendrán peso en este sistema valoración: el título, quién lo escribe, de quién habla…