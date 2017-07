Cómo descargarte la zona que vas a visitar este verano para viajar sin datos

Google Maps. En vídeo, cómo descargar mapas para consultarlos en modo off-line. Pixabay | EPV

Pese a que con la eliminación de los costes del roaming en buena parte de Europa nos podremos ahorrar un buen pico en la factura del móvil, hay mucho mundo que recorrer y uno nunca sabe a ciencia cierta si encontrará una buena conexión wifi para manejarse en destino. En este sentido, Google Maps se ha convertido en una herramienta esencial para los que viajen por el mundo ¿Dónde queda el hotel? ¿Hay alguna farmacia en la zona? ¿Qué dirección hay que tomar para ir al museo? Son cuestiones que en cualquier ciudad se resuelven recurriendo al móvil, pero en el extranjero y sin un plan de datos asumible, puede resultar inútil.

Menos mal que en Google han considerado esta circunstancia y su popular aplicación de Mapas permite descargar las zonas que vayamos a visitar de forma que luego podamos acceder a esta información sin necesidad de estar conectados a Internet. La idea consiste en acceder en primer lugar a la zona a visitar desde la aplicación móvil, para luego descargarla mientras estemos conectados a una red wifi y así poder usarla sin consumir datos. ¿Cómo se descargan las zonas? Para hacerlo bastará con acceder al menú de la aplicación y ahí pulsar sobre “Zonas sin conexión”, seleccionando mediante gestos con los dedos las áreas a descargar.

Google permite descargar zonas hasta un máximo de 120.000 kilómetros cuadrados

Conviene destacar que Google permite descargar zonas hasta un máximo de 120.000 kilómetros cuadrados y aunque la navegación está operativa, evidentemente, el usuario no dispondrá de toda aquella información en tiempo real que requiera de datos, como el tráfico, rutas alternativas, o incluso los comercios o locales de la zona. El gigante de Mountain View quiere asegurarse de que dichas zonas no se queden obsoletas en el móvil del usuario y para ello obliga a que sean actualizadas con una cadencia mensual (por defecto, esta actualización es automática y cuando el móvil esté conectado a una red wifi).

También se pueden planificar las visitas sin datos con Google Trips. Esta aplicación automatiza los viajes por nosotros, encontrando las tarjetas de embarque y proponiendo toda clase de planes en el lugar de destino

Google Maps puede evitar que nos perdamos en una ciudad que no conocemos y en la que no disponemos de datos móviles, pero ¿cómo organizar las visitas a lugares de interés sin conexión a internet? El hervidero de ideas del gran buscador también parece haber encontrado una buena solución con una poderosa herramienta que no todo el mundo conoce: Google Trips. Esta aplicación móvil automatiza los viajes por nosotros, no solo encontrando las tarjetas de embarque y reservas de vuelos en la cuenta de Gmail, sino proponiendo toda una serie de planes en el lugar de destino. Así, si uno tiene organizadas las vacaciones en Estocolmo, bastará con buscar esta ciudad en la aplicación y Trips se encargará de presentar en una clara interfaz todos los planes, locales y lugares de interés tomados en consideración por su popularidad y votos positivos de previos viajeros.

El usuario de Trips puede así organizar su propio viaje seleccionando de este listado los lugares que más le interesen, contando además con todo tipo de detalles de los mismos (horarios, cómo llegar, fotografías, opiniones…). Y al igual que sucede con Google Maps, en Trips la descarga para su uso off-line es todavía más sencilla: basta con pulsar sobre “Download” (todavía no está traducida al español) para disfrutar de toda la información sin necesidad de conectarse a Internet.