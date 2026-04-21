Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 21 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Este martes 21 de abril, vuelve la ONCE con su sorteo más conocido, el Cupón diario de la ONCE, que reparte un primer premio de 500.000 euros a los agraciados con el número más la serie.

No es el único sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que también celebra las fechas señaladas con grandes sorteos Extraordinarios. Es el caso del sorteo por el Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 3 de mayo y reparte un primer premio de 17 millones de euros.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy martes 21 de abril son los siguientes:

Número: 50494

Serie: 014

Premios del Cupón Diario y cómo cobrarlos

Estos son los premios en juego:

50494 serie 014 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

50494 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

5049 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

0494 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

504 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

494 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

50 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

94 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

5 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

4: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.