Cómo hacer realidad el viaje de ensueño (sin dejarse los ahorros)

La aerolínea KLM lanza la campaña ‘Real Deal Days’, con precios asequibles en billetes por todo el planeta. Toda una invitación para cumplir con un deseo: que cada viaje cuente su propia historia

La forma de viajar moldea los recuerdos del destino y, por ello, cada vez son más los turistas que se preocupan por cuidar hasta el último detalle de sus próximos viajes. Ciertos hábitos están cambiando: ya no se trata solo de visitar los lugares más emblemáticos o los monumentos más populares, sino de vivir auténticas aventuras y momentos inolvidables donde menos se espera. Un lema resume esta filosofía: las experiencias reales son las que realmente importan.

Para KLM, viajar no solo se trata de visitar los monumentos más emblemáticos, sino de vivir momentos inolvidables en los parajes más desconocidos, de los Alpes a las Rocosas. KLM

Bajo esta premisa, la aerolínea KLM lanza la campaña Real Deal Days, toda una invitación a cumplir con el anhelo de “viajar bien”, según la compañía. Más allá de imágenes de siempre como la torre Eiffel de París, la estatua de la Libertad en Nueva York o el Coliseo romano, KLM propone dejar que “cada viaje cuente su propia historia”. En definitiva, descubrir nuevos lugares en los que sumergirse, saborear cada momento y convertir en realidad el viaje de los sueños de toda la vida.

Con los Real Deal Days, la compañía propone una amplia oferta de billetes y destinos para viajar a un módico precio. Destinos que guardan joyas ocultas y paisajes vírgenes. Rincones en los que descubrir la autenticidad de la cultura local. “Viajar bien significa más que simplemente trasladarse de un lugar a otro. Implica hacerlo de manera consciente y regresar renovado, con una perspectiva más amplia”.

África, más allá de los safaris

Principales destinos Billete (en euros) Kilimanjaro 671 Nairobi 536 Johannesburgo 552

El monte Kilimanjaro, en Tanzania, es una de las imágenes más icónicas de África y uno de los destinos más apetecibles de la oferta de KLM. Además de la silueta de su cima nevada, el entorno del pico más elevado del continente –5.895 metros– guarda un amplio patrimonio cultural: desde las aldeas chagga, cuyas casas replican la forma de una colmena, hasta las plantaciones de café donde se cultiva y tuesta el grano de uno de los más populares de los últimos años o el lago Chala, de origen volcánico y aguas turquesas que dejan fotos para el recuerdo.

También se ofrece la posibilidad de volar a Nairobi (Kenia) por unos 500 euros. La propuesta, allí, pasa por olvidar los safaris y orquestar una visita cultural a barrios como Karen o Lavington, que ofrecen galerías de tejidos con la estética tradicional del país centroafricano. Si se quiere huir de la ciudad, conviene recorrer el bosque (urbano) de Karura, conocido como el pulmón de la capital keniana. Si desea visitar el sur del continente, puede viajar a Johannesburgo por una cifra similar (552 euros con la oferta de Real Deal Days) y explorar la costa sudafricana, rincón de una biodiversidad excepcional: existen registradas más de 13.000 especies marinas, con un rango de endemismo del 26 al 33%, según las cifras oficiales del país.

América: ¿ha oído hablar de la isla de San Martín?

Principales destinos de América Billete (en euros) San Martín 957 Ciudad de Panamá 550 Ottawa 582 Cartagena 964

Con los Real Deal Days se puede recorrer América de norte a sur. Destinos tan alejados entre sí como Ciudad de Panamá (Panamá), Cartagena de Indias (Colombia) u Ottawa (Canadá) cuentan con oferta de billetes que apenas superan los 500 euros. Incluso hay rutas menos habituales, como la que lleva a la isla de San Martín, en pleno mar Caribe. Con soberanía francesa y neerlandesa, el idílico enclave es ideal si se busca combinar naturaleza con tranquilidad, disfrutar del acceso a través de pequeñas embarcaciones a playas e islotes perdidos y saborear las delicias de pescado y especias caribeñas propias de la región.

Principales destinos de Estados Unidos Billete (en euros) Nueva York 463 Los Ángeles 642 Washington 497 San Francisco 512 Houston 682 Boston 507

Además, KLM dispone de una amplia oferta para visitar por unos 600 euros las principales ciudades de Estados Unidos: Nueva York, Washington, Los Ángeles, Portland, Phoenix, San Diego, San Francisco, Boston, Austin o Houston, en las que contagiarse del estilo de vida norteamericano.

Viajar a Estados Unidos es posible por menos de 600 euros con KLM. En la imagen, uno de los caprichos naturales cercanos a Salt Lake City (Utah). KLM

Asia: que el precio no sea un impedimento

Principales destinos Billete (en euros) Pekín 528 Bangkok 510 Hong Kong 619 Singapur 537

Si siempre se ha deseado viajar a Asia, pero la lejanía (y el precio de los billetes) han sido un impedimento, KLM da la posibilidad de volar por menos de 600 euros a algunas de las principales capitales del continente. Y descubrir, así, la espectacular riqueza cultural que guardan algunos de los rincones menos conocidos.

Los 'Real Deal Days' ofrecen billetes asequibles para conocer las tradiciones de las principales capitales asiáticas. KLM

Propuestas como conocer las galerías de arte del distrito 798 de Pekín (China), antigua zona industrial reconvertida en punto de encuentro de las nuevas generaciones de artistas chinos; los klongs (canales) de Bangkok, para descubrir otra cara de la capital tailandesa; las aldeas pesqueras colindantes a Hong Kong o la peculiaridad del parque de Pulau Ubin, en Singapur. Todo ello, a un módico precio para cumplir con el objetivo de los Real Deal Days: que el viaje sirva para mejorar su bienestar físico, mental y emocional.