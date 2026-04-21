Bonoloto: comprobar sorteo del martes 21 de abril

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por un bote de 5,4 millones de euros

Este martes 21 de abril el juego clásico de Loterías y Apuestas del Estado se juega por un bote de 5,4 millones de euros. Desde 1988, la Bonoloto se juega de lunes a domingo y continúa con la misión de ofrecer a los jugadores la posibilidad de hacerse millonario siendo agraciado por alguna de las diferentes categorías.

En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo tres de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 62.000 euros cada uno y sellaron los boletos ganadores en Alicante, Valencia y Castellón.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este martes 21 de abril han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 1, 21, 23, 25, 31, 46

El complementario: 20

El reintegro: 0

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

Una vez terminados los sorteos del día, se podrán consultar los números premiados en la página web de Loterías y Apuestas del Estado y a través de la página web de EL PAÍS.