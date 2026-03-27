Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 27 de marzo
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
Es el momento de probar suerte con este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado y optar a la parte proporcional de la recaudación que la Bonoloto reparte hoy. No es el único premio con el que SELAE reparte premios millonarios, el otro gran protagonista de la noche es el Euromillones, que se juega este viernes por un bote de 63 millones de euros.
En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo acertantes de primera categoría, pero sí hubo tres acertantes de segunda categoría. Se llevaron cada uno de ellos, un premio de más de 55.000 euros y sellaron sus boletos ganadores en Motril (Granada), Avilés (Asturias) y Nerva (Huelva).
BonoLoto: premios y ganadores del 26 de marzo de 2026 https://t.co/ymA5fXQa2I— BonoLoto (@bono_loto) March 26, 2026
Resultados de la Bonoloto de hoy
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 27 de marzo han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 1, 6, 26, 35, 42, 45
- El complementario: 14
- El reintegro: 6
Además, consulta todas las cantidades premiadas según las categorías del sorteo:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro: acierto del número de reintegro
Cómo comprobar los números premiados
Puedes consultar los números premiados del sorteo del día en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y a través de la página de Sorteos de EL PAÍS.
Si resultas agraciado con alguno de sus premios, trendrás que fijarte en la normativa de SELAE para cobrar los premios. Si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.
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