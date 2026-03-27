Euromillones: sorteo del viernes 27 de marzo
Este viernes Euromillones reparte un bote de 63 millones de euros
El Euromillones es una lotería que se celebra en varios países europeos entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.
En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías, que se distribuyen desde las que requieren acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se necesitan los cinco números principales junto a las dos estrellas.
¿Cómo se juega?
El juego de Euromillones consiste en apuestas, en cada una de ellas se deben seleccionar cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Se pueden escoger los números de forma manual o dejar la suerte en manos del sistema, que puede seleccionar estos números de forma aleatoria.
El precio de cada apuesta es de 2.50 euros y con cada una de ellas se participa también en el sorteo de “El Millón”, un juego adicional exclusivo para los participantes de Euromillones en España. Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.
Todos los premios
- 1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
- 2ª Categoría (5 números + 1 estrella)
- 3ª Categoría (5 números)
- 4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
- 5ª Categoría (4 números + 1 estrella)
- 6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
- 7ª Categoría (4 números)
- 8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
- 9ª Categoría (3 números + 1 estrella)
- 10ª Categoría (3 números)
- 11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
- 12ª Categoría (2 números + 1 estrella)
- 13ª Categoría (2 números)
Cuándo y dónde ver el Euromillones
El sorteo se celebra los martes y viernes a partir de las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.
Otros sorteos
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