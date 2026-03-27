Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 27 de marzo

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.

El premio principal es de 6.000.000 euros para aquellos que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

El Cuponazo de la ONCE, gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se juega todos los viernes, a diferencia del cupón tradicional de la ONCE, vigente desde 1939, que se celebra solo de lunes a jueves.

Premio del Cuponazo de los viernes

El premio más importante asciende a 6.000.000 de euros para quienes acierten las cinco cifras del número ganador junto con la serie. Además, se reparten muchos más premios adicionales que dependen de la cantidad de cifras coincidentes:

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 27 de marzo es el siguiente:

Número: 95481

Serie: 055

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios del Cuponazo de la ONCE

95481 serie 055 : 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

95481 : 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

9548 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

5481 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

954 : 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

481 : 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

95 : 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

81 : 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

9 : 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

1: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Cuponazo de la ONCE: comprobar premios

Tras la finalización dl sorteo del Cuponazo, podrá comprobar los números premiados desde la página web oficial de JuegosOnce.es y a través de la página web de EL PAÍS.