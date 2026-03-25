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Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 25 de marzo

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.
El País
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Madrid -
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LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

Las cantidades a las que se puede optar son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer martes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo dos de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 68.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Narón (A Coruña) y en La Lagunas de Mijas, en la provincia de Málaga.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 25 de marzo han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 3, 6, 7, 10, 26, 44
  • Número complementario: 33
  • Reintegro: 0

Todos los premios

  • Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
  • Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
  • Tercera categoría: Acertar 5 números.
  • Cuarta categoría: Acertar 4 números.
  • Quinta categoría: Acertar 3 números.
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Otros Sorteos

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