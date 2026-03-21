Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día del Padre

Este sábado 21 de marzo se celebra el Sorteo Extraordinario del Día del Padre en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Este 21 de marzo Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo Extraordinario del Día del Padre y reparte un premio especial de 15 millones de euros al décimo

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional se celebra este sábado 21 de marzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Este sorteo extraordinario reparte un premio especial de 15.000.000 de euros a un solo décimo, y además reparte un total de 105 millones de euros en premios. Esto se traduce en el 70% de la emisión al constar de 10 series de 100.000 billetes cada una. El precio de este sorteo también es diferente, ya que cuesta 150 euros el billete, dividido en décimos a un precio de 15 euros cada uno.

Sorteo Extraordinario del Día del Padre, décimo de Lotería Nacional del sábado 21 de marzo de 2026

Premios del Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026

Estos son todos los premios del Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 de SELAE:

Premio especial: 15.000.000 euros a un único décimo

Primer premio: 1.3000.000 euros a la serie

Segundo premio: 250.000 euros a la serie

Número anterior y posterior al primer premio: 24.000 euros a la serie

Número anterior y posterior al segundo premio: 15.325 euros a la serie

5 premios a las terminaciones de cuatro cifras: 3.750 euros a la serie

15 premios a las terminaciones de tres cifras: 750 euros a la serie

Terminaciones tres últimas cifras del primer premio: 750 euros a la serie

Dos últimas cifras del primer premio: 750 euros a la serie

Dos premios a terminaciones de dos cifras: 300 euros a la serie

Reintegros a terminaciones de una cifra: 150 euros a la serie

¿Cómo y cuándo cobrar los premios del sorteo de Lotería Nacional del Día del Padre?

Una vez que haya finalizado la celebración del sorteo, todos los que hayan sido premiados con algún premio tienen tres meses para poder cobrar el importe. El dinero podrá adquirirse desde cualquier punto de venta autorizado por Loterías y Apuestas del Estado.

Sorteo Extraordinario del Día del Padre

Horario y dónde verlo

El sorteo se realiza este sábado a partir de las 13.00 horas. Además, se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.