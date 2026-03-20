Un vendedor de Zuera reparte 21 millones de euros entre sus vecinos por el Extra del Día del Padre de la ONCE

José Antonio Durnes es el vendedor que ha repartido 21 millones de euros en el Extra del Día del Padre de la ONCE en Zuera (Zaragoza). REMITIDA / HANDOUT por ONCE

José Antonio Durnes ha celebrado su santo en esta localidad de Zaragoza vendiendo el cupón premiado con los 17 millones de euros del premio principal, y otros 99 cupones agraciados

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE repartió en la localidad zaragozana de Zuera 20.960.000 euros, en 100 cupones premiados, uno de ellos con los 17 millones del premio mayor, y 99 cupones más, agraciados con 40.000 euros cada uno en el sorteo celebrado anoche

José Antonio Durnes Hernández es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Zuera, una localidad de unos 8.500 habitantes que ha recibido casi 21 millones de euros. El vendedor, muy conocido en Zuera, ha celebrado el día de su santo repartiendo una lluvia de millones entre sus clientes habituales desde su punto de venta en la Calle Mayor y también con la colaboración de la panadería de su amiga Chus.

Esta misma noche José Antonio estaba en Huelva participando en un evento y no podía creérselo. “Estoy emocionadísimo, es el sueño de cualquier vendedor, estoy alucinando, no puedo hablar”, decía.

“Ayer le dije a mi mujer que estaba emocionado con este sorteo y que no me gustaba estar a 900 kilómetros de casa el día del sorteo importante. Pero sé que mi gente de Zuera está contenta y celebrándolo”, contaba emocionado. “Cuando en 2008 me operaron y, desde entonces, tengo una discapacidad, sabía que iba a hacer feliz a mucha gente algún día, y ha llegado el momento. Y habrá más premios porque soy un hombre afortunado”, concluyó.

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE 2026 ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número tenían un premio de 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde ‘www.juegosonce.es’, y en establecimientos colaboradoresautorizados.