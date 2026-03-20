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Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 20 de marzo

La Bonoloto de este viernes se juega por un bote de 700.000 euros

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
El País
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Madrid -
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Este viernes SELAE tiene como protagonistas la Bonoloto y Euromillones, que reparte hoy un bote de 39 millones de euros.

La Bonoloto reparte premios millonarios de lunes a domingo desde hace décadas, se ha convertido en uno de los clásicos de los juegos de lotería de España.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo acertante de primera categoría, pero si hubo uno de segunda categoría, que se llevó casi 129.000 euros y selló su boleto ganador en Barcelona.

El sorteo de Bonoloto de hoy se juega por un bote de 700.000 euros.

Resultados de la Bonoloto de hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 20 de marzo han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 3, 5, 11, 20, 28, 43
  • El complementario: 10
  • El reintegro: 6

Además, consulta todas las cantidades premiadas según las categorías del sorteo:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro: acierto del número de reintegro

Comprobar los números premiados

Puedes consultar los números premiados del sorteo del día en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y a través de la página de Sorteos de EL PAÍS.

Si resultas agraciado con alguno de sus premios, deberás fijarte en la normativa de SELAE para cobrar los premios. Si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.

Otros Sorteos

Euromillones

Cuponazo de la ONCE

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