Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 12 de marzo
La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie
La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra este jueves su tradicional sorteo del Cupón Diario, que cada noche pone en juego miles de premios y un primer galardón de 500.000 euros para el acertante del número y la serie. Este sorteo, que se realiza de lunes a jueves, se ha convertido en una cita fija para quienes buscan un golpe de suerte con un coste asequible y un componente solidario: cada participación contribuye a financiar programas para personas con discapacidad visual.
Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy
Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy jueves 12 de marzo son los siguientes:
- Número: 94656
- Serie: 027
Todos los Premios del Cupón Diario
Estos son los premios en juego:
- 94656 serie 027: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
- 94656 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
- 9465: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
- 4656: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
- 946: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
- 656: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
- 94: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 56: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 9: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
- 6: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.
Cómo cobrar los cupones premiados
Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.
