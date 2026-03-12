Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 12 de marzo

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Este sorteo es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo

Este juego a nivel europeo ha despertado el interés de todo el continente gracias a su original sistema de premios. Es organizado por ocho países (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y destaca porque no ofrece un único premio en metálico, sino diversas cantidades repartidas a lo largo de varios años.

Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este jueves 12 de marzo son:

Combinación ganadora: 2, 9, 20, 23, 35, 36

Número sueño: 4

Todos los premios

Eurodreams se distingue de otras loterías por sus premios de tipo anual, que incluyen varias categorías con sueldos mensuales durante diferentes períodos de tiempo.

Primera categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años. En caso de que haya más de tres acertantes, el premio se repartirá entre todos.

Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.

Tercera categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.

Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.

Quinta categoría: 10 euros al mes durante 1 año.

Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.

El número sueño

Además de todas las categorías mencionadas, Eurodreams cuenta con los premios extra del Número Sueño, que ofrece la posibilidad de ganar 30.000 euros mensuales durante 30 años al optar a la primera categoría premiada.

Para ser el ganador, se necesita contar con seis aciertos más el “número sueño”, de lo contrario, el premio se basa en la segunda categoría, que está premiada con 2.000 euros al mes durante 5 años.