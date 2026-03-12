Petro y Trump refrendan la mejoría de sus relaciones con una nueva llamada telefónica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hablado por teléfono este jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la segunda llamada de la que se tiene constancia después de la crisis diplomática entre ambos países de comienzos de año. Así lo ha informado el encargado de las comunicaciones del jefe del Estado, Andrés Hernández, quien aseguró en sus redes sociales que la conversación versó sobre varios temas de interés común y que se llevó a cabo en términos cordiales. Ambos mandatarios se extendieron invitaciones mutuas para visitar sus países. El diálogo ocurrió pocas horas antes del encuentro que estaba previsto para este viernes, 13 de marzo, entre Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero que ha sido cancelado en la tarde de este jueves.

Según Hernández, en la conversación hablaron sobre asuntos diversos, relacionados con la energía, los hidrocarburos y la seguridad, pero también de un tema sensible para ambos: los cultivos ilícitos y el trabajo conjunto contra el narcotráfico. Además, Petro invitó a Trump a que visitara Cartagena, al tiempo que el estadounidense le reiteró que siempre será bienvenido en su país. En la llamada, siempre según Hernández, Trump expresó su deseo de mantener un mayor contacto mutuo. Y, antes de que trascendiera su cancelación, le deseó suerte en la reunión con Delcy Rodríguez. Este diario informó en febrero que, pese a la apariencia meramente diplomática, ese encuentro iba a tener un trasfondo más delicado: acordar la logística para que Venezuela extradite a Colombia al narcotraficante serbio Antun Mrdeza, preso en ese país, para que después Estados Unidos pueda pedir, a su vez, que se lo entreguen.

La última llamada de la que se tuvo conocimiento entre Petro y Trump ocurrió el 7 de enero pasado, en el momento más bajo de las relaciones entre los gobiernos de los dos países. Hasta ese día, los mandatarios se habían atacado e insultado de manera abierta, en un episodio inédito en las relaciones de dos naciones que, como Colombia y Estados Unidos, han mantenido por décadas vínculos muy estrechos. Trump, de hecho, había acusado antes a Petro de ser un narcotraficante e incluso sugirió la posibilidad de derrocarlo, un escenario que causó zozobra en el Gobierno colombiano tras la incursión militar del ejército estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Caracas.

Ante la delicada situación, un grupo de colombianos, entre los que se contaban políticos —no necesariamente afines al Gobierno—, diplomáticos, empresarios y personas de máxima confianza de Petro, empezaron a buscar algún entendimiento con la Administración de Trump. Se trató de una labor secreta y minuciosa, que buscaba evitar cualquier filtración que pusiera en riesgo los diálogos. Esos acercamientos desembocaron en la llamada del 7 de enero, que ni Petro ni Trump reconocieron haber iniciado, pero que se llevó a cabo en términos cordiales. Los suficientes para que el estadounidense invitara a la Casa Blanca al colombiano, al que había incluido en la llamada lista Clinton y a quien habían retirado la visa de turista en 2025. Tras el diálogo telefónico, los dos presidentes pasaron a posiciones mucho más mesuradas.

Ese entendimiento, sin embargo, no fue gratuito. Este diario reveló en enero que algunas decisiones de seguridad ordenadas por el Gobierno de Petro en realidad tenían como intención mandar un mensaje a Estados Unidos para que dejara de cuestionar la estrategia colombiana contra el narcotráfico. Esas acciones fueron los bombardeos a campamentos de grupos criminales, las fumigaciones con glifosato sobre cultivos de coca y la extradición de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. Petro se había opuesto a todas ellas en principio y, cuando fueron ejecutadas, le acarrearon fuertes críticas desde varios sectores políticos.

La reunión en la Casa Blanca se cumplió el 3 de febrero, sin ceremonias oficiales ni protocolo, con un diálogo que duró más de dos horas. Tras el encuentro, las conclusiones fueron positivas: Petro dijo que se llevaba una impresión positiva, mientras que Trump aseguró que se habían llevado muy bien. El mandatario anfitrión, además, entregó varios regalos a su invitado, entre ellos una fotografía de ambos con un mensaje elogioso y una gorra roja con el lema “Make America Great Again” (Hacer a América grande de nuevo), que Petro corrigió al añadir con un marcador una S para que dijera “Americas”. Poco más de un mes después, y a pesar de que hay varias opiniones en las que aún no se encuentran, la cooperación de Colombia con Estados Unidos se mantiene, y eso ha logrado que la paz entre Petro y Trump siga en pie.