Ir al contenido
_
_
_
_
Baloncesto
SELECCIÓN FEMENINA DE BALONCESTO

España zarandea a Senegal y encarrila la clasificación para el Mundial

La selección de Miguel Méndez camina recto hacia su objetivo con un juego brillante en el que ya despuntan las más jóvenes (51-84)

Uno de los lances del partido de este jueves entre España y Senegal.
Fernando Miñana
Fernando Miñana
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

España avanza en el PreMundial con paso firme y mucho brillo. Su segunda aparición la solventó con otra victoria contundente (51-84), esta vez ante Senegal, que apenas pudo respirar ante un rival exuberante en ataque y solvente en defensa. Este segundo triunfo permite al combinado de Miguel Méndez dejar muy encarrillada su clasificación para el Mundial de Berlín, del 4 al 13 de septiembre, un premio que recibirán Estados Unidos y tres selecciones más.

Miguel Méndez ha viajado a San Juan de Puerto Rico con la baraja completa. España tiene de todo. Por dentro y por fuera. En ataque y en defensa. El seleccionador intenta además gobernar su combinado con cierto tacto. El técnico gallego, entrenador del poderoso Fenerbahce, respeta la jerarquía y coloca en la cancha primero a veteranas como Mariona Ortiz, Mayte Cazorla, Helena Pueyo (aunque solo tiene 25 años), María Araújo y Megan Gustafson, y después va incorporando a las más jóvenes: Iyana Martín (20 años), Elena Buenavida (22), Raquel Carrera (24) o Awa Fam (19), una pívot alicantina, de Santa Pola, de raíces senegalesas precisamente, que crece sin que le afecte todo lo extraordinario que le pasa antes de cumplir los 20 años, como que sea una de las dos o tres favoritas para ocupar el primer puesto del draft de la WNBA.

El técnico va sacando sus cartas y el juego no se altera. Lo sufrió Senegal, en el segundo partido del PreMundial de Puerto Rico, como lo sufrió Nueva Zelanda en el debut. No se recrea España en su superioridad y mantiene una intensidad, salga quien salga, que le permite ir estirando la ventaja como un chicle. Del 9-25 del primer cuarto, una distancia ya considerable, se amplió en el segundo cuarto a un 21-42 que dejó bien claro el rumbo de este encuentro.

No importó que Senegal endureciera su defensa en el segundo parcial. El equipo africano fortificó su juego interior con pívots grandes y poderosas, y en ataque intentaba sacar ventaja de la superioridad física de Kané sobre Buenavida, pero la escolta del Valencia es una jugadora inteligente y una gran estratega que rápidamente solucionó el problema. Mientras, en ataque, España sometía a su rival con mejores porcentajes de tiro y una gran María Araújo (11 puntos en la primera mitad).

No solo de talento vive esta España tan exuberante. También de su buena cabeza. O de su actitud, que le permite mantener la intensidad y seguir aumentando su superioridad hasta los 44 puntos. Esta selección funciona con el poso de la sabiduría de Mariona como con la espontaneidad y el juego chispeante de Iyana. Es un equipo muy serio en defensa e implacable en ataque, capaz de meter 30 puntos en el tercer cuarto con Iyana, que llegó a sumar 16 puntos, sin fallar un tiro, y cuatro asistencias en menos de 11 minutos, y Megan Gustafson dominando el tablero con 10 rebotes. Una selección con mucha química que permite esperar un verano ilusionante.

Ficha técnica

España, 84; Senegal, 51.

Senegal: Thiaw, Yacine Diop (6), Kané (12), Sokhna Ndiaye (5) y Faye (9) -cinco inicial-; Nene Ndiaye (6), Fall (4), Mathilde Diop, Pouye (4) y Timera (5).

España: Mariona Ortiz, Cazorla (5), Pueyo (10), Araújo (15) y Guftasson (5)-cinco inicial-; Buenavida (6), Ayuso, Conde (8), Awa Fam (9), Carrera (8), Ginzo (2) e Iyana Martín (16).

Parciales: 13-25, 8-17, 13-30 y 17-13.

Árbitros: Mihkel Männiste (Estonia), Yann Vezo Davidson (Madagascar) y Alan dos Santos (Brasil).

Pabellón: Coliseum José Miguel Agrelot ‘El Choli’.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_