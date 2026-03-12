España zarandea a Senegal y encarrila la clasificación para el Mundial

La selección de Miguel Méndez camina recto hacia su objetivo con un juego brillante en el que ya despuntan las más jóvenes (51-84)

España avanza en el PreMundial con paso firme y mucho brillo. Su segunda aparición la solventó con otra victoria contundente (51-84), esta vez ante Senegal, que apenas pudo respirar ante un rival exuberante en ataque y solvente en defensa. Este segundo triunfo permite al combinado de Miguel Méndez dejar muy encarrillada su clasificación para el Mundial de Berlín, del 4 al 13 de septiembre, un premio que recibirán Estados Unidos y tres selecciones más.

Miguel Méndez ha viajado a San Juan de Puerto Rico con la baraja completa. España tiene de todo. Por dentro y por fuera. En ataque y en defensa. El seleccionador intenta además gobernar su combinado con cierto tacto. El técnico gallego, entrenador del poderoso Fenerbahce, respeta la jerarquía y coloca en la cancha primero a veteranas como Mariona Ortiz, Mayte Cazorla, Helena Pueyo (aunque solo tiene 25 años), María Araújo y Megan Gustafson, y después va incorporando a las más jóvenes: Iyana Martín (20 años), Elena Buenavida (22), Raquel Carrera (24) o Awa Fam (19), una pívot alicantina, de Santa Pola, de raíces senegalesas precisamente, que crece sin que le afecte todo lo extraordinario que le pasa antes de cumplir los 20 años, como que sea una de las dos o tres favoritas para ocupar el primer puesto del draft de la WNBA.

El técnico va sacando sus cartas y el juego no se altera. Lo sufrió Senegal, en el segundo partido del PreMundial de Puerto Rico, como lo sufrió Nueva Zelanda en el debut. No se recrea España en su superioridad y mantiene una intensidad, salga quien salga, que le permite ir estirando la ventaja como un chicle. Del 9-25 del primer cuarto, una distancia ya considerable, se amplió en el segundo cuarto a un 21-42 que dejó bien claro el rumbo de este encuentro.

No importó que Senegal endureciera su defensa en el segundo parcial. El equipo africano fortificó su juego interior con pívots grandes y poderosas, y en ataque intentaba sacar ventaja de la superioridad física de Kané sobre Buenavida, pero la escolta del Valencia es una jugadora inteligente y una gran estratega que rápidamente solucionó el problema. Mientras, en ataque, España sometía a su rival con mejores porcentajes de tiro y una gran María Araújo (11 puntos en la primera mitad).

No solo de talento vive esta España tan exuberante. También de su buena cabeza. O de su actitud, que le permite mantener la intensidad y seguir aumentando su superioridad hasta los 44 puntos. Esta selección funciona con el poso de la sabiduría de Mariona como con la espontaneidad y el juego chispeante de Iyana. Es un equipo muy serio en defensa e implacable en ataque, capaz de meter 30 puntos en el tercer cuarto con Iyana, que llegó a sumar 16 puntos, sin fallar un tiro, y cuatro asistencias en menos de 11 minutos, y Megan Gustafson dominando el tablero con 10 rebotes. Una selección con mucha química que permite esperar un verano ilusionante.

Ficha técnica

España, 84; Senegal, 51.

Senegal: Thiaw, Yacine Diop (6), Kané (12), Sokhna Ndiaye (5) y Faye (9) -cinco inicial-; Nene Ndiaye (6), Fall (4), Mathilde Diop, Pouye (4) y Timera (5).

España: Mariona Ortiz, Cazorla (5), Pueyo (10), Araújo (15) y Guftasson (5)-cinco inicial-; Buenavida (6), Ayuso, Conde (8), Awa Fam (9), Carrera (8), Ginzo (2) e Iyana Martín (16).

Parciales: 13-25, 8-17, 13-30 y 17-13.

Árbitros: Mihkel Männiste (Estonia), Yann Vezo Davidson (Madagascar) y Alan dos Santos (Brasil).

Pabellón: Coliseum José Miguel Agrelot ‘El Choli’.