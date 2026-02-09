Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 9 de febrero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Este lunes 9 de febrero, la ONCE celebra su tradicional sorteo del Cupón Diario, uno de los juegos más emblemáticos de la organización. Como cada jornada, miles de participantes esperan que la suerte se presente con el primer premio del juego, que reparte 500.000 euros al afortunado.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Número: 52569

Serie: 039

El sistema de premios del Cupón Diario es amplio y escalonado. El gran protagonista es el premio de 500 000 euros al número completo y serie. Además, se reparten 49 premios de 35 000 euros a las cinco cifras sin serie, 900 premios de 250 euros por acertar las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras, y miles de premios menores: 9.000 de 25 euros, 90.000 de 6 euros y más de 800 000 de 2 euros por coincidir solo la primera o la última cifra. Esta estructura garantiza que la suerte se distribuya entre muchos jugadores.

Estas son las cifras premiadas

52569 serie 039 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

52569 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

5256 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

2569 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

525 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

569 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

52 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

69 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

5 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

9: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Disfruta tus premios

Los premios pueden cobrarse de forma sencilla: si el cupón se adquirió en JuegosONCE.es, el importe se abona directamente en la cuenta del usuario. En el caso de los cupones físicos, los premios pequeños se cobran en cualquier punto de venta, mientras que los superiores a 500 euros se gestionan en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras. Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20 %, según la normativa vigente.