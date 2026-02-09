La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 9 de febrero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

Este lunes 9 de febrero La Primitiva y sus 97,5 millones de euros de bote son uno de los protagonistas del día para SELAE, que reparte suerte con la Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva, entre otros en esta noche de lunes.

La Primitiva se ha convertido en uno de los sorteos más consolidados y esperados por la cantidad de premios que reparte, que varía en función del número de aciertos. Por si los millones de euros en juego fuesen pocos, desde 2012 suma a su juego El Joker, que reparte premios de hasta 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva del pasado sábado no hubo ganadores de categoría especial ni de primera categoría, pero si hubo dos acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de 120.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Madrid y en Islas Baleares.

Resultados del sorteo de La Primitiva de hoy

Los números premiados en el sorteo de La Primitiva de este lunes 9 de febrero han sido los siguiente:

Combinación ganadora: 20, 25, 27, 33, 40, 44

Complementario: 7

Reintegro: 6

El Joker: 7548169

La Primitiva reparte premios en las siguientes categorías:

Categoría especial : 6 aciertos + reintegro.

Primera categoría : 6 aciertos.

Segunda categoría : 5 aciertos + número complementario.

Tercera categoría : 5 aciertos.

Cuarta categoría : 4 aciertos.

Quinta categoría : 3 aciertos.

Reintegro: si coincide con el número extraído, se devuelve el importe jugado.Además, el juego “Joker” ofrece siete premios adicionales, con un primer premio de 1 millón de euros para el número completo.

La Primitiva forma parte de la programación semanal de Loterías y Apuestas del Estado, que incluye otros sorteos como la Bonoloto (de lunes a sábado), Euromillones (martes y viernes), El Gordo de la Primitiva (domingo), la Lotería Nacional (jueves y sábado), y sorteos extraordinarios como el Sorteo de Navidad. Los resultados se publican en los canales oficiales: web, App móvil y puntos de venta autorizados.

Además, con EL PAÍS puedes estar al día de todos los números premiados de los principales sorteos de lotería del día.