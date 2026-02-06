Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
LAE

Euromillones: comprobar sorteo del viernes 6 de febrero

Este sorteo se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes

Sorteo Euromillones viernes 6 febrero 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Comprueba si eres uno de los afortunados con la combinación ganadora del sorteo del Euromillones de este viernes 6 de febrero.

El Euromillones es una de las loterías europeas más conocidas y seguidas desde su lanzamiento en 2004, ya que ofrece multitud de premios y se juega en países como España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy

Los números premiados del sorteo el Euromillones de este viernes 6 de febrero son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 10, 13, 20, 23, 24
  • Números Estrella: 06, 11
  • El Millón: XPM07137

En el sorteo de Euromillones del pasado martes 3 de febrero, no se repartió el eurobote pero la suerte llegó a España a través del premio de “El Millón” que repartió el premio de un millón de euros en Asturias.

Este viernes 6 de febrero, el premio de “El Millón” ha llevado a suerte a Madrid.

En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías que se distribuyen de la siguiente forma:

Todas las categorías de premios

  • 1.ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
  • 2.ª Categoría (5 números + 1 estrella)
  • 3.ª Categoría (5 números)
  • 4.ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
  • 5.ª Categoría (4 números + 1 estrella)
  • 6.ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
  • 7.ª Categoría (4 números)
  • 8.ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
  • 9.ª Categoría (3 números + 1 estrella)
  • 10.ª Categoría (3 números)
  • 11.ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
  • 12.ª Categoría (2 números + 1 estrella)
  • 13.ª Categoría (2 números)

¿Cuánto se gana con el juego de “El Millón?

El sorteo de “El Millón” es la bola extra con la que Euromillones premia a los españoles, ya que únicamente se puede participar desde España. Así, cada martes y viernes se sortea un premio de 1 millón de euros entre todos los boletos de Euromillones que hayan sido vendidos en territorio español.

Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.

Comprueba tus números premiados

Consulta los resultados del sorteo del Euromillones a través de la página web oficial de Loterías y Apuesta del Estado, que ofrece todos los resultados de sus sorteos escasos minutos después de los mismos.

Además, desde la página web de EL PAÍS también se pueden consultar los números premiados de los sorteos de lotería principales del día.

Este viernes 6 de febrero puedes probar suerte con Euromillones y el sorteo de El Millón, la Bonoloto y el Cuponazo de la ONCE.

Otros sorteos

Bonoloto

Bonoloto

Cuponazo de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas con asa de mosquetón ultra resistente. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Deshumidificador compacto y recargable. COMPRA POR 17,95€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Destornillador de carraca Bosch con 12 puntas. COMPRA POR 27,31€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_