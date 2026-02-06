Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 6 de febrero

Consulta si eres uno de los afortunados con los premios que reparte el sorteo este viernes

Sorteo de la Bonoloto viernes 6 febrero 2026
Madrid -
El sorteo de la Bonoloto de esta noche ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores prueben suerte y opten a premios que pueden cambiarles la vida.

Con una mecánica sencilla, a través del sistema de bombos múltiples, la Bonoloto se ha consolidado como uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, celebrándose de lunes a sábado y atrayendo a miles de participantes cada día.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves hubo dos acertantes de primera categoría, que se llevaron un premio de casi 400.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Ciudad Real y en Almería.

Además, hubo cuatro acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 34.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Barcelona, Albacete, Jaén y online, a través de la página web oficial de SELAE.

Este viernes, el juego de la Bonoloto se juega por la parte proporcional de la recaudación.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 6 de febrero de 2026 han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 14, 37, 39, 40, 42, 48
  • El complementario: 31
  • El reintegro: 8

Premios de la Bonoloto

La Bonoloto reparte premios en seis categorías, además del reintegro:

  • 1ª categoría (6 aciertos): Premio acumulado del bote.
  • 2ª categoría (5 aciertos + complementario): Premio variable según recaudación y número de acertantes.
  • 3ª categoría (5 aciertos): Premio variable.
  • 4ª categoría (4 aciertos): Premio fijo de aproximadamente 35 €.
  • 5ª categoría (3 aciertos): Premio fijo de 4 €.
  • Reintegro: Devolución del importe jugado (1 € por apuesta).

Los premios de las tres primeras categorías dependen del número de acertantes y del fondo destinado a premios, mientras que las categorías inferiores tienen importes fijos.

Comprobar los resultados y cobrar tu premio

Los resultados del sorteo pueden consultarse en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en puntos de venta autorizados o a través de su app móvil.

Además, recuerda que en EL PAÍS te contamos los resultados de los principales sorteos de lotería diarios en nuestra sección de Sorteos.

En caso de resultar premiado, los importes inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse directamente en cualquier administración de loterías, mientras que los premios de mayor cuantía deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras, previa identificación del ganador.

