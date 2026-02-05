Lotería Nacional: sorteo del jueves 5 de febrero

Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con este sorteo de Lotería Nacional.

El sorteo del Cupón de Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en España. Se celebra todos los jueves y sábados y sus orígenes se remontan a 1811, cuando fue creado con el objetivo de recaudar fondos durante la Guerra de la Independencia.

El décimo correspondiente al sorteo del jueves 5 de febrero de 2026 está dedicado al 50º aniversario para la defensa del patrimonio “Patrimonio somos todos”, un lema que engloba la misión de asociaciones como Hispania Nostra para defender el patrimonio tanto cultural como natural y promover su valor buscando la implicación ciudadana en su protección.

Décimo de Lotería Nacional del jueves 5 de febrero de 2026.

Hoy en día, este sorteo, gestionado por SELAE, mantiene su gran popularidad y ofrece numerosos premios, entre los que destaca el primer premio de 300.000 euros por serie, además de una amplia variedad de categorías adicionales.

Premios de la Lotería Nacional

Premios principales:

Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo).

Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

Premios secundarios:

Cuatro extracciones de 4 cifras, que otorgan 750 euros por serie (75 euros por décimo).

Siete extracciones de 3 cifras, con un premio de 150 euros por serie (15 euros por décimo).

Nueve extracciones de 2 cifras, que reparten 60 euros por serie (6 euros por décimo).

Reintegros

Para participar en la Lotería Nacional es imprescindible comprar un décimo, la unidad mínima de juego. Cada décimo incluye un número único y solo será premiado si coincide con alguna de las combinaciones ganadoras. Dependiendo de los números acertados en las distintas extracciones, el premio podrá pertenecer a las categorías principales o a las categorías secundarias.

Horario y dónde verlo

El sorteo se realiza todos los jueves y sábados a las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.