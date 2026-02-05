Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
LAE

Lotería Nacional: sorteo del jueves 5 de febrero

Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con el sorteo de Lotería Nacional

Lotería Nacional comprobar sorteo del jueves 5 de febrero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El sorteo del Cupón de Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en España. Se celebra todos los jueves y sábados y sus orígenes se remontan a 1811, cuando fue creado con el objetivo de recaudar fondos durante la Guerra de la Independencia.

El décimo correspondiente al sorteo del jueves 5 de febrero de 2026 está dedicado al 50º aniversario para la defensa del patrimonio “Patrimonio somos todos”, un lema que engloba la misión de asociaciones como Hispania Nostra para defender el patrimonio tanto cultural como natural y promover su valor buscando la implicación ciudadana en su protección.

Décimo de Lotería Nacional del jueves 5 de febrero de 2026

Hoy en día, este sorteo, gestionado por SELAE, mantiene su gran popularidad y ofrece numerosos premios, entre los que destaca el primer premio de 300.000 euros por serie, además de una amplia variedad de categorías adicionales.

Premios de la Lotería Nacional

Premios principales:

  • Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo).
  • Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

Premios secundarios:

  • Cuatro extracciones de 4 cifras, que otorgan 750 euros por serie (75 euros por décimo).
  • Siete extracciones de 3 cifras, con un premio de 150 euros por serie (15 euros por décimo).
  • Nueve extracciones de 2 cifras, que reparten 60 euros por serie (6 euros por décimo).

Reintegros

Para participar en la Lotería Nacional es imprescindible comprar un décimo, la unidad mínima de juego. Cada décimo incluye un número único y solo será premiado si coincide con alguna de las combinaciones ganadoras. Dependiendo de los números acertados en las distintas extracciones, el premio podrá pertenecer a las categorías principales o a las categorías secundarias.

Horario y dónde verlo

El sorteo se realiza todos los jueves y sábados a las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Otros sorteos

Pasatiempos

Crucigrama para expertos

Sudoku para expertos

Crucigrama Mambrino

Palabra secreta

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas con asa de mosquetón ultra resistente. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Deshumidificador compacto y recargable. COMPRA POR 17,95€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,44€
escaparate
Destornillador de carraca Bosch con 12 puntas. COMPRA POR 26,79€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_