Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 5 de febrero

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Bonoloto comprobar sorteo del jueves 5 de febrero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, de lunes a domingo, en su Salón de Sorteos. Ese mismo año el juego fue presentado oficialmente al público.

¿En qué consiste el juego?

A diferencia de los sorteos de cupones diarios, la Bonoloto funciona mediante apuestas. En una apuesta simple se deben seleccionar 6 números, mientras que en las apuestas múltiples se pueden elegir hasta 11 números, aunque solo se registran cinco combinaciones por apuesta.

Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero el importe mínimo por boleto es de 1 €. Esto significa que, si se participa en un único sorteo, es necesario realizar al menos dos apuestas.

Todas las categorías de premios

Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.

El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo?

La Bonoloto se celebra todos los días a partir de las 21:30 horas. Puede verse en directo en la página web de Loterías y Apuestas del Estado, donde se retransmiten todos los sorteos diarios.

Si no puedes seguir la emisión en vivo, los resultados completos quedan disponibles al finalizar el sorteo tanto en la página oficial como en el sitio web de EL PAÍS.

Otros Sorteos

Cupón diario de la ONCE

La Primitiva

Lotería Nacional

Eurodreams

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas con asa de mosquetón ultra resistente. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Deshumidificador compacto y recargable. COMPRA POR 17,95€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,44€
escaparate
Destornillador de carraca Bosch con 12 puntas. COMPRA POR 26,79€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_