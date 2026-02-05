Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 5 de febrero

El sorteo de la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente de lunes a domingo.

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, de lunes a domingo, en su Salón de Sorteos. Ese mismo año el juego fue presentado oficialmente al público.

¿En qué consiste el juego?

A diferencia de los sorteos de cupones diarios, la Bonoloto funciona mediante apuestas. En una apuesta simple se deben seleccionar 6 números, mientras que en las apuestas múltiples se pueden elegir hasta 11 números, aunque solo se registran cinco combinaciones por apuesta.

Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero el importe mínimo por boleto es de 1 €. Esto significa que, si se participa en un único sorteo, es necesario realizar al menos dos apuestas.

Todas las categorías de premios

Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.

El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo?

La Bonoloto se celebra todos los días a partir de las 21:30 horas. Puede verse en directo en la página web de Loterías y Apuestas del Estado, donde se retransmiten todos los sorteos diarios.

Si no puedes seguir la emisión en vivo, los resultados completos quedan disponibles al finalizar el sorteo tanto en la página oficial como en el sitio web de EL PAÍS.