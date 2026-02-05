Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 5 de febrero

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Este sorteo es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo

Eurodreams es la incorporación más reciente a la familia de loterías europeas. Lanzado en noviembre de 2023, rápidamente ha despertado el interés de jugadores de todo el continente gracias a su original sistema de premios. Este sorteo, organizado por ocho países (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza), destaca porque no ofrece un único premio en metálico, sino diversas cantidades repartidas a lo largo de varios años.

Los boletos para participar pueden adquirirse tanto en línea, a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, como de forma presencial en administraciones y puntos de venta autorizados.

¿Qué premios ofrece?

Eurodreams se distingue de otras loterías por sus premios de tipo anual, que incluyen varias categorías con sueldos mensuales durante diferentes períodos de tiempo.

Primera categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años. En caso de que haya más de tres acertantes, el premio se repartirá entre todos.

Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.

Tercera categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.

Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.

Quinta categoría: 10 euros al mes durante 1 año.

Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.

Funcionamiento del juego

Para participar, es necesario elegir una combinación formada por seis números entre el 1 y el 40, además de un número adicional —o “número sueño”— que se selecciona entre el 1 y el 5.

Horario y dónde seguir el sorteo

El Eurodreams se celebra los lunes y los jueves, a las 21:00 horas y se puede seguir en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez concluido el sorteo se podrán comprobar los números premiados a través de la misma página web oficial y a través de la página web de EL PAÍS.