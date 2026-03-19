Cuauhtémoc Cárdenas presidirá una nueva comisión para analizar la política energética del Gobierno de Sheinbaum

Cuauhtémoc Cárdenas, una de las grandes figuras de la izquierda mexicana, presidirá a sus 91 años una nueva comisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) enfocada en el análisis estratégico del hidrocarburo, según ha adelantado este miércoles el director de la petrolera, Víctor Rodríguez. El directivo ha hecho el anuncio durante el aniversario de la expropiación petrolera, un histórico proceso liderado por el presidente Lázaro Cárdenas, el padre de Cuauhtémoc, quien gobernó México entre 1934 y 1940. Rodríguez adelantó que la Comisión Consultiva del Petróleo estará “orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas” y ha justificado el nombramiento por la “experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo” del excandidato presidencial.

El cargo lleva ahora al histórico funcionario a liderar un grupo de expertos para emitir opiniones y recomendaciones para la toma de decisiones en el interior de la petrolera. Por el currículum de Cárdenas —ingeniero civil por la UNAM— han pasado varios cargos a destacar, como la gobernatura de Michoacán (1980-1986), la jefatura de Gobierno de Ciudad de México (1997-1999) o sus tres intentos de llegar a la presidencia de la República como candidato (en 1988, 1994 y 2000).

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha expuesto en diversas ocasiones la apuesta por el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para alcanzar la soberanía energética del país. “Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía”, ha apuntado este miércoles la mandataria durante su intervención. La secretaria de Energía, Luz Elena González, ha afirmado que México vive un momento de “estabilización” de la producción petrolera tras años de endeudamiento en Pemex. González también ha cargado contra los gobiernos anteriores, durante los que se produjo, según ha expuesto, una caída de la inversión, el desplome de la producción y un aumento de deuda de la petrolera.

Sheinbaum ha agradecido la participación de Cárdenas en esta nueva asesoría energética, y ha elevado su figura: “Gracias por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y por haber aceptado ser parte de este consejo”. La mandataria también ha reivindicado durante su intervención que Cárdenas debió haber llegado a la presidencia en 1988, la primera vez que se presentó como candidato. En aquellos comicios, una supuesta caída del sistema durante el escrutinio electoral terminó con la llegada a Palacio Nacional de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), un suceso que ha sido señalado recurrentemente como un fraude electoral. Otro de los actores involucrados en aquella trama fue Manuel Bartlett, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid y quien gozó nueva vida dentro del obradorismo siendo el director de la Comisión Federal de Electricidad. “Ese fraude de 1988 nos arrebató esa posibilidad como nos la arrebataron también en 2006 con el presidente López Obrador”, ha señalado la presidenta en otro famoso y supuesto fraude que habría afectado a la izquierda mexicana.