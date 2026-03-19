Dylan López Contreras, el primer estudiante de secundaria detenido por el ICE en Nueva York, liberado tras casi 10 meses

Su madre, Raiza Contreras, fue invitada por el senador Chuck Schumer al discurso sobre el estado de la Unión para ejemplificar la “crueldad” y violación de derechos de las autoridades migratorias contra los inmigrantes

El 21 de mayo de 2025, el venezolano Dylan López Contreras, de 20 años (ahora con 21), acudió al tribunal de inmigración en Nueva York para una audiencia de rutina, pero terminó siendo esposado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro del juzgado, y se convirtió en el primer estudiante de secundaria detenido en el Estado bajo la táctica de arresto durante las audiencias. Estuvo casi 10 meses en el centro Moshannon Valley, una instalación remota en Pensilvania, hasta este jueves 18 de marzo, cuando fue liberado. Le permitieron salir de prisión bajo palabra, un procedimiento conocido en EE UU como parole u own recognizance. "Deberá seguir el protocolo de control del ICE y lleva un monitor en el tobillo”, declaró a EL PAÍS Power Malu, fundador de ROCC NYC, la organización que le ha brindado apoyo legal desde el momento de su detención.

Lo que ha vivido el joven inmigrante estos últimos meses ha sido una auténtica pesadilla. Sus allegados aseguran que “fue engañado, atrapado y secuestrado” por las autoridades migratorias. López Contreras ingresó legalmente al país mediante el extinto programa CBP One en 2024. No tiene antecedentes penales, se matriculó en la preparatoria Ellis Preparatory Academy del Bronx, obtuvo un permiso de trabajo y un estatus especial de inmigrante juvenil (SIJS, por sus siglas en inglés).

“Sin representación legal, Dylan fue engañado por el juez de inmigración Edward Grogan y el fiscal del Gobierno para que desestimaran su solicitud de asilo, lo que provocó su arresto inmediato. El juez Grogan se jubiló poco después de esa decisión. Otra jueza, Olivia Cassin, dictaminó posteriormente que la decisión de Grogan era errónea y profundamente perjudicial, condenando de hecho la base legal que condujo a su detención”, explicó Malu a EL PAÍS sobre las irregularidades del caso. La jueza Cassin fue despedida poco tiempo después de emitir el fallo.

El caso de Dylan ha pasado desde entonces por varios jueces. De Adam Panopoulos ahora fue reasignado a la jueza Maria Akalski, una magistrada con una tasa de denegación de asilo del 96%, según han registrado organizaciones defensoras de los migrantes. En efecto, Akalski negó la solicitud de López Contreras, pero sus abogados apelaron la decisión y siguen a la espera de respuesta. Meses antes, también introdujeron un hábeas corpus para exigir al Gobierno que justificara el arresto del estudiante extranjero. Esta petición también sigue pendiente.

El caso de Dylan en el Congreso

El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, invitó a la madre de Dylan, Raiza Contreras, al discurso del estado de la Unión para denunciar la detención ilegal del joven venezolano a manos del ICE mientras mantiene un intenso debate con los republicanos para reformar la operación del Departamento de Seguridad Nacional, cuya financiación sigue detenida por el Congreso hasta no alcanzar un acuerdo en la materia.

“Esta invitación me permitió que la voz callada de mi hijo pudiera ser escuchada”, expresó Contreras en entrevista con EL PAÍS, y asegura: “Tuve ganas de interrumpir el discurso del presidente Trump para decirle que no todos los inmigrantes somos criminales. ¿Por qué nos mete a todos en el mismo saco cuando él sabe que solo una pequeña minoría ha cometido algún delito? Mi hijo no tiene ni una multa y lo detuvieron. No puede ser”.

La bancada demócrata en el Senado ha insistido en la necesidad de establecer salvaguardias claras, como prohibir la aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles como escuelas y tribunales, exigir que los agentes muestren su identificación, prohibir el uso de máscaras durante las operaciones policiales, prevenir la discriminación racial, exigir el uso de cámaras corporales, garantizar el acceso a un abogado en los centros de detención y fortalecer la supervisión y la coordinación con las autoridades estatales y locales.

Chuck Schumer y Raiza Contreras en el discurso del estado de la Unión de 2026, en Washington. CEDIDA

El senador Schumer fue uno de los primeros en celebrar la liberación de López Contreras. “Gracias a Dios, Dylan regresa a casa. Pronto estará de vuelta con su madre, Raiza, su familia y la comunidad del Bronx que lo ama (...) Dylan hizo todo bien: entró legalmente, trabajó para mantener a su familia y se matriculó en la escuela, y jamás debió haber sido detenido de esta manera. Me alegra que la Administración Trump haya escuchado mis peticiones y haya corregido esta injusticia, pero hay muchas más familias como la de Dylan que han sido destrozadas por el ICE. El caos que sufren tantas comunidades y familias a manos del ICE debe terminar”, aseguró en un comunicado.

Dylan ahora es libre y está de vuelta con su familia en Nueva York, pero el camino que le espera para conseguir su asilo sigue siendo incierto. La intervención militar en Venezuela, que provocó la salida de Nicolás Maduro del poder, y la recién aprobada ley de Amnistía, representan un reto para todos los venezolanos que buscan la aprobación de un caso de asilo en Estados Unidos. “Si siguen haciendo detenciones en Venezuela, ¿qué crees que puede esperarse de personas como nosotros que estamos solicitando protección en otro país? Mientras siga siendo un país en dictadura, no podemos regresar”, afirmó Raiza Contreras, la madre que tuvo que esperar casi 10 meses para volver a abrazar a su hijo.