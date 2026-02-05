La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 5 de febrero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de la primitiva reparte este jueves 94 millones de euros. Consulta todos los premios

La Primitiva es una de las loterías más antiguas de España. Sus inicios se remontan a 1763, cuando comenzó a jugarse bajo el nombre de “lotería por números”. A pesar de que fue suspendida durante un tiempo, regresó definitivamente en 1985 con la denominación que se mantiene a día de hoy.

Este sorteo tiene diferentes categorías de premios que dependen del número de aciertos: desde acertar tres números hasta la categoría especial, que reúne los seis números ganadores junto con el reintegro.

También existe la opción de añadir el Joker, un juego complementario basado en un código de siete cifras que permite optar a premios adicionales.

Los importes de los premios son aproximados, ya que dependen de la recaudación y del número de ganadores en cada categoría.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

¿Cómo se juega a la Primitiva?

La participación puede hacerse mediante apuestas simples o múltiples. En las apuestas simples se eligen seis números entre el 1 y el 49 en un boleto, ya sea en un punto de venta físico o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Las apuestas múltiples permiten seleccionar más de seis números, sin un límite concreto, y también pueden realizarse tanto presencialmente como online.

Horario y dónde verlo

La Primitiva se celebra tres veces a la semana: lunes, jueves y sábado, a las 21:40 horas. Tras la emisión, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y en la web de EL PAÍS para comprobar si tu combinación ha sido premiada.