El PRI engrasa su maquinaria para las elecciones de 2027 reciclando cuadros

Alejandro ‘Alito’ Moreno lanza a los “defensores de México” en los 17 Estados con comicios, se abre a las candidaturas ciudadanas y suma a Rosario Robles a una estrategia que replica el modelo territorial de Morena

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha decidido adelantarse en la carrera electoral y reconstruir su maquinaria con organización territorial, operadores políticos y el regreso de viejos cuadros. El dirigente nacional del partido, Alejandro Alito Moreno, ha presentado este miércoles a quienes ha bautizado como “defensores de México”, una red en la que ha incluido a Rosario Robles —la polémica exsecretaria de Desarrollo Social en la Administración de Enrique Peña Nieto— y que ha comenzado a operar en los 17 Estados que elegirán gobernador en 2027. Una copia casi exacta de la estrategia territorial de Morena, quien ha utilizado la figura de “defensores de la Cuarta Transformación”. El PRI busca con este anuncio tomar ventajas en el tablero político mientras el oficialismo se alista para seleccionar a sus precandidatos en junio. El PAN hará lo propio la próxima semana.

El partido ha apostado por emular al partido en el poder: operadores de avanzada, una narrativa de causa nacional y personajes que se perfilan como candidatos, pero mientras, funcionan como supuestos enlaces políticos antes de que el árbitro electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE), dé el banderazo de salida para iniciar con las precampañas oficiales. “Vamos a abrir las puertas del partido […] a ciudadanos, simpatizantes, militantes, pero sobre todo a la sociedad civil”, ha dicho Alito Moreno durante el anuncio rodeado de los nuevos “defensores” de México. La dirigencia ha eliminado el requisito de militancia para aspirar a candidaturas, en un intento por ampliar su padrón y ser competitivo en un escenario electoral en el que su presencia se ha reducido de forma significativa en los últimos nueve años. Una figura que parece ser también una imitación de la estrategia anunciada con antelación por el PAN al mismo tiempo que el término de la alianza con el PRI.

Alejandro Moreno durante la conferencia de prensa que ofreció este miércoles. Graciela López Herrera (Cuartoscuro)

El reciclaje de figuras conocidas, algunas de ellas marcadas por la controversia, se ha convertido en un segundo tiro en la estrategia anunciada. El caso más visible es el de Robles, quien se suma al proyecto desde el ámbito de organizaciones sociales y le da un ingrediente de controversia al anuncio. La mujer arrastra un pasado espinoso como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario durante el gobierno de Peña Nieto; su nombre quedó asociado al caso conocido como la Estafa Maestra, un entramado de desvíos millonarios de recursos públicos a través de universidades y empresas fantasma. La política pasó casi tres años en prisión preventiva y recuperó su libertad tras la cancelación de su proceso.

El polémico dirigente no ha dudado en respaldarla. “Rosario Robles es una mujer valiente, honesta e íntegra”, ha sostenido. En paralelo, el partido perfila operadores con trayectoria política consolidada. Entre ellos, Adrián de la Garza en Nuevo León, quien asumirá un rol clave en uno de los Estados estratégicos para 2027 y a quien el PAN ve como el candidato ideal para competir por la gubernatura del Estado. También se encuentran Manuel Añorve, Pablo Angulo, Adrián Valle y Humberto Ambriz. Una mezcla de cuadros tradicionales y perfiles externos es la nueva apuesta del priismo. La similitud con el modelo de Morena no ha pasado desapercibida. La figura de los “defensores de México” replica, en concepto y operación, a los “defensores de la cuarta transformación”: actores que recorren territorio, construyen base social y posicionan narrativas antes del arranque formal de las campañas para convertirse, cuando los tiempos oficiales lo permiten, en los candidatos de las entidades que recorrieron. Los partidos han comenzado a mover sus fichas.