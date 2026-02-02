Ir al contenido
La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 2 de febrero

Consulta todos los números premiados del sorteo de este lunes

La Primitiva comprobar sorteo del lunes 2 de febrero de 2026
Este lunes 2 de febrero se ha celebrado el sorteo de La Primitiva desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid. Este sorteo es uno de los más variados, ya que depende de la cantidad de números acertados. Se distribuye en diferentes categorías, y también cuenta con el premio extra del Joker, otra de sus opciones que ofrece numerosos premios al acertar el código de siete cifras.

El sorteo de La Primitiva arranca esta primera semana del mes de febrero con un bote de 92,5 millones de euros.

En el sorteo de La Primitiva del pasado sábado 31 de enero no hubo acertantes de categoría especial, pero si hubo tres acertantes de primera categoría, que se llevaron un premio de más de 519.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Valencia, Jaén y Sevilla.

Resultados de la Primitiva hoy

Los resultados del sorteo de Primitiva de este lunes 2 de febrero son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 4, 5, 13, 29, 30, 36
  • Complementario: 9
  • Reintegro: 4
  • El Joker: 2114163

Estos son los Premios de la Primitiva

  • Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
  • Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
  • Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
  • Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
  • Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
  • Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

¿Cuánto se gana con el Joker?

Este juego adicional a La Primitiva, que lleva unido al sorteo desde 2012, reparte premios de hasta 1 millón de euros. Para poder participar es necesario pagar un euro adicional a La Primitiva y se asigna un número de forma aleatoria que debe coincidir con el número ganador en el mismo orden.

Comprobar y cobrar los premios

Consulta todos los números premiados de la Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.

