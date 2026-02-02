Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 2 de febrero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Este lunes 2 de febreros arrancamos nuevo mes y la ONCE continúa repartiendo suerte con el Cupón diario que ofrece un primer premio de 500.000 euros para las cinco cifras más la serie. Además de numerosos premios en función de las cifras acertadas.

El Cupón Diario surgió en los primeros años de la organización nacional, fundada desde 1938 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Desde el primer momento, los sorteos han ido evolucionando a la par que la ONCE se ha ido adaptando a las diferentes situaciones y novedades.

En 1984 se lanzó lo que conocemos hoy en día como Cupón diario de la ONCE bajo la campaña publicitaria “La ilusión de todos los días”.

Resultados del Cupón diario hoy

Los números premiados del cupón diario de la ONCE de este lunes 2 de febrero son los siguientes:

Número: 62725

Serie: 023

Además, consulta en la siguiente lista todas las cantidades premiadas en función de las cifras acertadas:

Todos los premios

• 62725 serie 023: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

• 62725: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

• 6272: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

• 2725: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

• 627: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

• 725: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

• 62: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

• 25: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

• 6: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

• 5: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cómo cobrar

Para cobrar los premios es necesario presentarse en los puntos de venta oficiales o entidades bancarias colaboras en función de la cantidad premiada, si los décimos se han adquirido de forma física.

Aquellos que han obtenido el cupón a través de la página web oficial no deberán presentarse en puntos físicos, ya que el premio será ingresado automáticamente en su cuenta de usuario correspondiente.

Comprobar los números premiados

Desde la página web oficial de JuegosOnce.es se pueden consultar los resultados de todos los sorteos de la ONCE una vez terminados todos los sorteos del día. Además, desde la página web de EL PAÍS puedes comprobar los resultados de los principales sorteos de lotería del día.

Los sorteos Extraordinarios de la ONCE

Ya está a la venta el Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE, que se celera el próximo 19 e marzo y reparte un premio de 17 millones de euros entre numerosos premios adicionales.