Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 2 de febrero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Cupón diario de la ONCE comprobar sorteo del lunes 2 de febrero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Este lunes 2 de febreros arrancamos nuevo mes y la ONCE continúa repartiendo suerte con el Cupón diario que ofrece un primer premio de 500.000 euros para las cinco cifras más la serie. Además de numerosos premios en función de las cifras acertadas.

El Cupón Diario surgió en los primeros años de la organización nacional, fundada desde 1938 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Desde el primer momento, los sorteos han ido evolucionando a la par que la ONCE se ha ido adaptando a las diferentes situaciones y novedades.

En 1984 se lanzó lo que conocemos hoy en día como Cupón diario de la ONCE bajo la campaña publicitaria “La ilusión de todos los días”.

Resultados del Cupón diario hoy

Los números premiados del cupón diario de la ONCE de este lunes 2 de febrero son los siguientes:

  • Número: 62725
  • Serie: 023

Además, consulta en la siguiente lista todas las cantidades premiadas en función de las cifras acertadas:

Todos los premios

62725 serie 023: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

62725: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

6272: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

2725: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

627: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

725: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

62: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

25: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

6: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

5: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cómo cobrar

Para cobrar los premios es necesario presentarse en los puntos de venta oficiales o entidades bancarias colaboras en función de la cantidad premiada, si los décimos se han adquirido de forma física.

Aquellos que han obtenido el cupón a través de la página web oficial no deberán presentarse en puntos físicos, ya que el premio será ingresado automáticamente en su cuenta de usuario correspondiente.

Comprobar los números premiados

Desde la página web oficial de JuegosOnce.es se pueden consultar los resultados de todos los sorteos de la ONCE una vez terminados todos los sorteos del día. Además, desde la página web de EL PAÍS puedes comprobar los resultados de los principales sorteos de lotería del día.

Los sorteos Extraordinarios de la ONCE

Ya está a la venta el Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE, que se celera el próximo 19 e marzo y reparte un premio de 17 millones de euros entre numerosos premios adicionales.

Otros Sorteos

Eurodreams

La Primitiva

Bonoloto

Bonoloto

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 15,99€
escaparate
90 pastillas Finish Powerball Quantum para el lavavajillas. COMPRA POR 14,39€ (49% DE DESCUENTO)
escaparate
Estuche de de silicona de Lékué para cocinar al vapor. Apto para horno y microondas. COMPRA POR 11,86€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_