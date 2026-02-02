Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 2 de febrero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 3.800.000 euros

Comenzamos nuevo mes con los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado repartiendo millones de euros en premios, como es habitual. Este lunes 2 de febrero, el primer sorteo de la noche es la Bonoloto, que se sortea a través del sistema de bombos múltiples de lunes a domingo y ofrece diferentes categorías de premios en función de los aciertos con los que se cuente en la combinación ganadora.

En el sorteo de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo uno de segunda categoría, que se llevó más de 151.000 euros y selló su boleto ganador en Málaga.

Este lunes el sorteo de Bonoloto se juega por un bote de 3.800.000 euros.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los números premiados del sorteo de la Bonoloto de este lunes 2 de febrero de 2026 han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 10, 12, 24, 41, 43, 48

El complementario: 42

El reintegro: 1

Todos los premios de la Bonoloto

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

La cantidad de dinero premiada en cada una de las categorías depende de la recaudación acumulada de las apuestas. Las únicas cantidades que son fijas son las correspondientes a la quinta categoría, con 4 euros y al reintegro, que serían 0.50 euros.

Comprobar los números premiados ¿Eres uno de los afortunados?

Una vez concluido el sorteo se pueden consultar los resultados en la página web de Loterías y Apuestas del Estado o en la página web de EL PAÍS. Todos aquellos que cuenten con la combinación ganadora en alguna de las categorías cuentan con tres meses para poder reclamar su premio, según la normativa oficial de cobro de premios de SELAE.

Prepara el Sorteo Extraordinario de San Valentín

Con el mes de febrero recién empezado, SELAE ya tiene preparado el siguiente sorteo Extraordinario que repartirá 15 millones de euros entre otros numerosos premios.

Los décimos para probar suerte el próximo 14 de febrero ya están disponibles en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en puntos de venta autorizado.