Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 2 de febrero

Consulta los números premiados del sorteo de Eurodreams de este primer lunes de febrero

Eurodreams comprobar sorteo de lunes 2 de febrero de 2026
El País
El País
Madrid -
Este sorteo se juega a nivel europeo en Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza y destaca por todos los premios que ofrece a los afortunados ya que no son solo un premio concreto sino diferentes cantidades premiadas a lo largo de varios años.

Entre sus numerosos premios destacan varias categorías con sueldos de miles de euros al mes para varios años. La primera categoría, la que corresponde al premio principal, cuenta con la particularidad de que si hubiera más de tres ganadores el importe del premio se divide entre todos ellos.

Resultados del Eurodreams de hoy

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este lunes 2 de febrero han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 2, 7, 23, 24, 32, 37
  • Número sueño: 3

Además, consulta las cantidades premiadas en cada una de las categorías de premios del sorteo europeo:

  • Primera categoría: 30.000 euros mensuales durante 30 años.
  • Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.
  • Tercera categoría: 1.000 euros mensuales durante 1 año.
  • Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.
  • Quinta categoría: 10 euros mensuales durante 1 año.
  • Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros

¿Cómo conseguir el número sueño?

Además de todas las categorías mencionadas, Eurodreams cuenta con los premios extra del Número Sueño, que ofrece la posibilidad de ganar 30.000 euros mensuales durante 30 años al optar a la primera categoría premiada.

Para ser el ganador, se necesita contar con seis aciertos más el “número sueño”, de lo contrario, el premio se basa en la segunda categoría, que está premiada con 2.000 euros al mes durante 5 años.

Comprobar los resultados

Consulta los números premiados en el sorteo de Eurodreams de hoy a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y a través de la página web de EL PAÍS.

