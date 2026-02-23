Ir al contenido
Así fue la caída del Mencho: “Era el líder de la principal organización criminal de América”

México está en alerta ante las posibles reacciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Ana FuentesPablo FerriLuis Pablo Beauregard
México / Madrid -
Nemesio Oseguera, alias El Mencho, era el narcotraficante más buscado del mundo, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su muerte es un hito en la lucha de Latinoamérica contra las drogas, aunque ha desatado una oleada de violencia en México.

En las horas posteriores al operativo, que contó con la ayuda de Estados Unidos, se incendiaron vehículos y comercios, y se produjeron bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre civiles y fuerzas policiales. Una docena de estados han anunciado medidas para proteger a la ciudadanía.

Los compañeros de El País México, Pablo Ferri y Luis Pablo Beauregard, nos cuentan quién era El Mencho y por qué revolucionó el mapa criminal de México.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

