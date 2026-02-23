El gestor cultural Lluís Nacenta será el nuevo director del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) al ser su candidatura la seleccionada para ocupar el cargo en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Barcelona, según ha hecho público este lunes el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Nacenta ocupará la dirección que dejó vacante en abril del año pasado el investigador cultural y comisario de exposiciones José Luis de Vicente, también elegido por concurso público a finales de 2022, tras la jubilación de la anterior directora, Pilar Vélez.

Durante los dos años y medio en los que De Vicente ejerció el cargo, diferentes entidades academicistas suscribieron un manifiesto en el que alertaban sobre la “ocultación” de diversas colecciones adscritas al museo e incluso sobre un eventual “desmantelamiento” del mismo, lo que fue desmentido por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, quien defendió que lo que estaba haciendo el director era “renovar” su relato.

Según las bases del concurso, está previsto que Lluís Nacenta, licenciado en matemáticas, doctorado en Humanidades, Máster de Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento y con el Grado Superior de Música del Conservatorio Superior de Música del Liceu, tome posesión del cargo en un plazo de diez días.

Las bases prevén, asimismo, que la comisión de valoración del concurso haya contado con el asesoramiento de una comisión de expertos compuesta por el presidente de Foment de les Arts i del Disseny (FAD), Salvi Plaja; la directora general de Innovación y Cultura Digital de la Generalitat, Marisol López, y del gerente del ICUB, Oriol Martí Sambola.

La comisión de valoración la conformaron la directora de Servicios Generales y Recursos Municipales de la Gerencia de Servicios Generales, Gloria Santamaria; la directora de Recursos del ICUB, Lluïsa Pedrosa, y la directora de Servicios de Planificación Económica, Selección y Promoción de la Gerencia de personas, Organización y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Torres.

Todos ellos han tenido en cuenta la “dilatada” trayectoria profesional de Nacenta, que comprende los ámbitos de la gestión cultural, el comisariado de exposiciones, la docencia universitaria y la escritura. Entre los años 2018 y 2021, fue director de Hangar, Fábrica de Creación, y ha sido colaborador de la Fundación Mies Van der Rohe desde 2012. También es patrón de la Fundación COAC y ha impartido docencia y ocupado cargos de responsabilidad en varias escuelas de diseño y arquitecturade Barcelona, como Eina y BAU.

Actualmente, es Jefe de acontecimientos y experiencias expositivas de la empresa de producción audiovisual La Manchester, fundada por el periodista Ricard Ustrell. Como comisario, Lluís Nacenta se ha encargado de las exposiciones IA, Inteligencia Artificial, en el CCCB, en colaboración con el Barcelona Supercomputing center y el Barbican de Londres, o de la monográfica dedicada a Brian Eno, ‘Lightforms/Soundforms’, en el Arts Santa Mònica.