Sánchez comparece con Zelenski tras reunirse este miércoles en La Moncloa
El Rey se reúne con el presidente ucranio en el Palacio de la Zarzuela
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante los medios de comunicación junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras una reunión que han mantenido esta mañana, a las 11.30, en La Moncloa. Se trata de la cuarta visita a España del mandatario ucranio.
Está previsto en la agenda que, tras dicha comparecencia, Zelenski visite el Congreso de los Diputados que preside Francina Armengol. Allí se reunirá también allí con el presidente del Senado, Pedro Rollán. Por la tarde, a las 17.30, está programado otro encuentro con el Rey Felipe VI, que se celebrará en el Palacio de La Zarzuela.
La última visita oficial del presidente de Ucrania se produjo el pasado mes de noviembre y en ella el mandatario acudió a la Cámara baja y mantuvo un encuentro con el Rey Felipe VI y el líder del Ejecutivo.
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