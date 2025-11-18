Zelenski visita el Congreso en su viaje a España para recabar ayuda militar
El presidente ucranio se reunirá esta tarde con el Rey y Sánchez en su tercera visita al país
El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, se encuentra este martes de visita oficial en España procedente de Francia y Grecia en el marco de una gira que busca persuadir a sus aliados europeos de que incrementen la ayuda militar al país invadido. Zelenski ha empezado su tercera visita a España acudiendo al Congreso, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán. Después, se reunirá con representantes de la industria armamentística española, con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha adelantado que España aportará 1.000 millones de euros para la compra de equipamiento militar a Estados Unidos para su uso en Ucrania, a lo que se sumará el gasto en otro tipo de equipamiento, como generadores para paliar los ataques rusos a la infraestructura energética ucrania ante la llegada del invierno. Zelenski tiene previsto desplazarse mañana miércoles a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Moscú.
El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha llegado al Congreso en coche a las 9.36 y rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad (ha permanecido más de dos minutos dentro del vehículo hasta que le han autorizado la salida). En el patio de la Cámara baja lo esperaban su presidenta, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán. Tras un breve saludo, y vestido de negro, el mandatario se ha fotografiado junto a ellos y a continuación han entrado en el Palacio para iniciar ya su reunión. Posteriormente, ha visitado el hemiciclo, como hizo en su anterior viaje a España en 2024. La presidenta Francina Armengol ha obsequiado a Zelenski con el habitual león de bronce, mientras que el presente del líder de Ucrania para el Congreso ha sido un plato de cerámica.
En la que es su tercera visita a España, está previsto que el mandatario se reúna este martes con representantes de la industria armamentística, el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con este último concretará la compra de armas estadounidenses pagadas por España para Ucrania.
Antes de llegar al Congreso, Zelenski ha publicado un mensaje en X en el que se ha mostrado confiado en que las reuniones de este martes fortalezcan su país. “Hoy celebro reuniones en España para las que nos hemos estado preparando desde hace tiempo. Esperamos que otro país fuerte aumente su apoyo, ayudándonos a proteger vidas y a acercar el fin de la guerra. Trabajamos para que la reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dé como resultado acuerdos que nos fortalezcan. Ucrania debe obtener resultados cada día en sus relaciones con sus socios”.
Today, I am holding meetings in Spain that we have been preparing for quite some time. We expect that another strong country will increase its support – helping us protect lives and bring the end of the war closer. We are working to ensure that the meeting with Prime Minister…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2025
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.