Zelenski visita el Congreso en su viaje a España para recabar ayuda militar

El presidente ucranio se reunirá esta tarde con el Rey y Sánchez en su tercera visita al país

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, se encuentra este martes de visita oficial en España procedente de Francia y Grecia en el marco de una gira que busca persuadir a sus aliados europeos de que incrementen la ayuda militar al país invadido. Zelenski ha empezado su tercera visita a España acudiendo al Congreso, donde ha sido recibido por la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán. Después, se reunirá con representantes de la industria armamentística española, con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha adelantado que España aportará 1.000 millones de euros para la compra de equipamiento militar a Estados Unidos para su uso en Ucrania, a lo que se sumará el gasto en otro tipo de equipamiento, como generadores para paliar los ataques rusos a la infraestructura energética ucrania ante la llegada del invierno. Zelenski tiene previsto desplazarse mañana miércoles a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Moscú.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, reciben al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de los Diputados en Madrid, este martes. Javier Lizon (EFE) La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, esperan la llegada del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la puerta del Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de los Diputados. Javier Lizon (EFE) Zelenski llega al Congreso de los Diputados, donde ha sido recibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán. Eduardo Parra (Europa Press) El presidente Zelenski firma el libro de Honor del Congreso. Eduardo Parra (Europa Press) Durante su visita a España el presidente ucraniano se reune con el Rey y con el presidente del Gobierno con la esperanza de reanudar los acuerdos para reforzar la defensa de Ucrania frente a los nuevos ataques rusos centrados especialmente en la infraestructura energética del país. Eduardo Parra (Europa Press) Foto de familia tras firmar el libro de Honor del Congreso. Eduardo Parra (Europa Press) Zelenski durante su paso por el hemiciclo del Congreso, este martes. Javier Lizon (EFE) La presidenta del Congreso, Francina Armengol, muestra a Zelenski los restos de los disparos de Tejero durante el Golpe de Estado de 1981 Javier Lizon (EFE) La presidenta del Congreso, Francina Armengol (a la izquierda, de espaldas), y el presidente del Senado, Pedro Rollán, se reúnen con el presidente Zelenski durante su visita al Congreso. Javier Lizon (EFE) Volodímir Zelenski, se dirige al coche en el Patio de Floridablanca tras su encuentro con los presidentes del Senado y Congreso. Javier Lizon (EFE) Detalle de Zelenski saliendo en coche del Congreso. Javier Lizon (EFE)

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha llegado al Congreso en coche a las 9.36 y rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad (ha permanecido más de dos minutos dentro del vehículo hasta que le han autorizado la salida). En el patio de la Cámara baja lo esperaban su presidenta, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán. Tras un breve saludo, y vestido de negro, el mandatario se ha fotografiado junto a ellos y a continuación han entrado en el Palacio para iniciar ya su reunión. Posteriormente, ha visitado el hemiciclo, como hizo en su anterior viaje a España en 2024. La presidenta Francina Armengol ha obsequiado a Zelenski con el habitual león de bronce, mientras que el presente del líder de Ucrania para el Congreso ha sido un plato de cerámica.

En la que es su tercera visita a España, está previsto que el mandatario se reúna este martes con representantes de la industria armamentística, el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con este último concretará la compra de armas estadounidenses pagadas por España para Ucrania.

Antes de llegar al Congreso, Zelenski ha publicado un mensaje en X en el que se ha mostrado confiado en que las reuniones de este martes fortalezcan su país. “Hoy celebro reuniones en España para las que nos hemos estado preparando desde hace tiempo. Esperamos que otro país fuerte aumente su apoyo, ayudándonos a proteger vidas y a acercar el fin de la guerra. Trabajamos para que la reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dé como resultado acuerdos que nos fortalezcan. Ucrania debe obtener resultados cada día en sus relaciones con sus socios”.