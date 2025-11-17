Zelenski se reunirá este martes con Felipe VI y Sánchez en su tercera visita a España

El Ejecutivo indica que el encuentro servirá para “reafirmar el compromiso con Ucrania en todos los ámbitos”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizará este martes su tercera visita oficial a España. Comenzará su agenda a las 13.30 en La Zarzuela, donde se reunirá con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y con quien compartirá un almuerzo, según un comunicado de Presidencia del Gobierno.

Más tarde, el presidente ucranio será recibido por el jefe del Ejecutivo en La Moncloa, donde abordarán “cuestiones de interés común”. La nueva visita de Zelenski será “una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos” según apuntan desde el Gobierno.

Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucranio pudiera asistir al funeral del papa Francisco. El pasado 21 de octubre, Zelenski acordó, en una conversación telefónica con Sánchez, una nueva reunión entre ambos. En aquella conversación, el presidente ucranio agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

Sánchez explicó en un mensaje en X ese día que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz “justa y duradera”.

El presidente de Ucrania llegará a Madrid desde París, donde este lunes se reúne con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para abordar las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia.

En su primera visita a España, Zelenski firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y “la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional”. Asimismo, los Reyes organizaron un almuerzo de honor con el jefe del Gobierno ucranio en el Palacio Real. Tras el inicio de la guerra, el mandatario ucranio también intervino en un Pleno extraordinario del Congreso en abril de 2022 por videoconferencia, pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de San Jerónimo, en el curso de una visita de Estado.