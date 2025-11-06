Zelenski visitará de nuevo España en los próximos días

El presidente ucranio canceló en abril un viaje para asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España en los próximos días, según han informado fuentes gubernamentales. La visita, de la que no se ha revelado la fecha exacta por razones de seguridad, retoma una anterior que tuvo que ser cancelada en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

Aunque no se ha dado a conocer el programa del viaje, en el que aún se está trabajando, se baraja una visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver el Guernica de Picasso, una obra de arte convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

Durante una visita anterior a España, en 2022, Zelenski pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil para compararlo con la situación de su país, atacado por Rusia: “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937”.

El Gobierno español aprovechará la visita del mandatario ucraniano para transmitirle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según las mismas fuentes.

El pasado 21 de octubre, Zelenski acordó en una conversación telefónica con Pedro Sánchez una nueva reunión entre ambos, aunque entonces no se reveló el lugar ni la fecha. En aquella conversación, el presidente ucraniano agradeció el envío anunciado por España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

“Hemos acordado una nueva reunión y nuevas medidas de apoyo a nuestro país, a los ucranianos y de nuestra seguridad común europea”, dijo Zelenski.

En aquella ocasión, Sánchez explicó en un mensaje en la red social X que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz “justa y duradera”.

La charla entre los dos líderes se produjo poco después de que ambos firmaran, junto a otros líderes europeos, una declaración para apoyar la posición de EE UU en favor de un alto el fuego inmediato en Ucrania y de entablar negociaciones con la línea de contacto como punto de partida y la inviolabilidad de las fronteras internacionales.

De una visita a Madrid en mayo de 2024, el presidente ucranio se llevó un acuerdo por el que España aportó 1.000 millones de euros en ayuda militar, añadidos a los 330 que ya había suministrado a Kiev desde el inicio de la invasión, en marzo de 2022, según el Instituto de Kiel (Alemania). En una comparecencia en La Moncloa, Zelenski elogió al Gobierno español, como “socio fiable, que no ha cerrado los ojos” ante la invasión rusa, “ni ha sido débil cuando había que tomar decisiones políticas difíciles”, y agradeció la nueva entrega de armamento, especialmente blindados y misiles.