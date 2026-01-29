Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 29 de enero
Este sorteo es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo
Eurodreams es la incorporación más reciente a la familia de loterías europeas. Lanzado en noviembre de 2023, rápidamente ha despertado el interés de jugadores de todo el continente gracias a su original sistema de premios. Este sorteo, organizado por ocho países (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza), destaca porque no ofrece un único premio en metálico, sino diversas cantidades repartidas a lo largo de varios años.
Los boletos para participar pueden adquirirse tanto en línea, a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, como de forma presencial en administraciones y puntos de venta autorizados.
Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy
Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este jueves 29 de enero son los siguientes:
- Combinación ganadora: 1, 7, 8, 26, 28, 34
- Número sueño: 5
Todos los premios de Eurodreams
Eurodreams se distingue de otras loterías por sus premios de tipo anual, que incluyen varias categorías con sueldos mensuales durante diferentes períodos de tiempo.
- Primera categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años. En caso de que haya más de tres acertantes, el premio se repartirá entre todos.
- Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.
- Tercera categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.
- Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.
- Quinta categoría: 10 euros al mes durante 1 año.
- Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.
Dónde comprobar los números premiados
Una vez terminados los sorteos del día se pueden comprobar todos los resultados en la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Además, desde la página web de EL PAÍS puedes consultar los resultados de los principales sorteos del día.
