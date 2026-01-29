Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 29 de enero

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Este sorteo es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo

Eurodreams es la incorporación más reciente a la familia de loterías europeas. Lanzado en noviembre de 2023, rápidamente ha despertado el interés de jugadores de todo el continente gracias a su original sistema de premios. Este sorteo, organizado por ocho países (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza), destaca porque no ofrece un único premio en metálico, sino diversas cantidades repartidas a lo largo de varios años.

Los boletos para participar pueden adquirirse tanto en línea, a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, como de forma presencial en administraciones y puntos de venta autorizados.

Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este jueves 29 de enero son los siguientes:

Combinación ganadora: 1, 7, 8, 26, 28, 34

Número sueño: 5

Todos los premios de Eurodreams

Eurodreams se distingue de otras loterías por sus premios de tipo anual, que incluyen varias categorías con sueldos mensuales durante diferentes períodos de tiempo.

Primera categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años. En caso de que haya más de tres acertantes, el premio se repartirá entre todos.

Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.

Tercera categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.

Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.

Quinta categoría: 10 euros al mes durante 1 año.

Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.

Dónde comprobar los números premiados

Una vez terminados los sorteos del día se pueden comprobar todos los resultados en la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Además, desde la página web de EL PAÍS puedes consultar los resultados de los principales sorteos del día.