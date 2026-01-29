Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 29 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los más esperados durante toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número más la serie agraciados.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Número: 89915

Serie: 022

Premios del Cupón diario de la ONCE

89915 serie 022 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

89915 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

8991 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

9915 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

899 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

915 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

89 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

15 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

8 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

5: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cobrar premios de la ONCE

Los premios pueden cobrarse de forma sencilla: si el cupón se adquirió en JuegosONCE.es, el importe se abona directamente en la cuenta del usuario. En el caso de los cupones físicos, los premios pequeños se cobran en cualquier punto de venta, mientras que los superiores a 500 euros se gestionan en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras. Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20 %, según la normativa vigente.