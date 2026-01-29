Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 29 de enero

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra este jueves y cuenta con un bote de 1,9 millones

Bonoloto comprobar sorteo del jueves 29 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, de lunes a domingo, en su Salón de Sorteos. Ese mismo año el juego fue presentado oficialmente al público.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 29 de enero de 2026 han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 15, 19, 26, 44, 45, 49
  • El complementario: 11
  • El reintegro: 4

Todas las categorías de premios

Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.

El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

Números premiados en el sorteo de ayer

En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo dos acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 79.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Puerto Real (Cádiz) y Columbrianos (León).

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado de la Bonoloto se celebra este jueves y cuenta con un bote de 1,9 millones.

